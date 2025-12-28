  1. ورزش
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۰۱

برگزاری مسابقات بولینگ انفرادی قهرمانی کشور با حضور ۹۵ ورزشکار

مسابقات بولینگ انفرادی قهرمانی کشور با حضور ۹۵ ورزشکار از سراسر کشور به میزبانی استان تهران آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بولینگ انفرادی قهرمانی کشور در سال ورزشی از امروز (یکشنبه ۷ دی) در تهران آغاز شد. ۹۵ ورزشکار شرکت کننده در این رقابت ها، در قالب ۲۰ گیم نخستین مرحله این رقابت ها را برگزار می کنند.

این مسابقات تا ۱۰ دی ادامه خواهد داشت. ۹ تا ۱۵ زمان برگزاری روزانه این دوره مسابقات است. مسئولیت برگزاری مسابقات بر عهده ساسان تبرایی است.

مسابقات بولینگ انفرادی قهرمانی کشور یکی از مهم‌ترین رویدادهای تقویم این رشته محسوب می‌شود و نقش مؤثری در شناسایی و معرفی برترین بولرهای کشور خواهد داشت.

زینب حاجی حسینی

