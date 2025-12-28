احمدی: انباشت ۱۳ هزار کارت ملی در آذربایجان غربی؛ ۳۲هزار تولد ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید احمدی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران به مناسبت روز ملی ثبت احوال اظهار کرد: از دو میلیون و ۸۹۹ هزار نفر جمعیت واجد شرایط استان برای دریافت کارت ملی تاکنون ۹۹.۵ درصد ثبت نام کرده‌اند و بیش از دو میلیون ۶۶۴ هزار نفر کارت ملی خود را دریافت کرده‌اند.

وی با بیان اینکه هم اکنون ۱۳ هزار کارت ملی در ادارات ثبت احوال و دفاتر پیشخوان استان انباشت شده است، افزود: شهروندان برای دریافت کارت ملی خود می‌توانند با استفاده از کد دستوری #۶۰۹۰*۴* و یا مراجعه به سایت ncr.ir و سامانه سهیم به آدرس sahim.sabteahval.ir اقدام کنند.

احمدی با اشاره به هوشمندسازی رویکردهای سازمانی، اظهار کرد: در راستای ارائه خدمات سریع بدون مراجعه به شهروندان سامانه هدا جهت احراز هویت برخط متقاضیان در فضای مجازی و اخذ خدمات به صورت غیرحضوری، صدور گواهی الکترونیکی انحصار وراثت به صورت برخط و هوشمند بدون نیاز به درخواست متقاضی، پیاده سازی گواهی الکترونیکی ولادت در راستای افزایش ضریب اطمینان اطلاعات هویتی و کاهش خطای انسانی اجرایی شده است.

تکمیل فاز سوم پروژه نیروگاه خورشیدی ثبت احوال آذربایجان غربی

وی صدور هوشمند گواهی الکترونیکی وفات، ثبت ولادت و صدور هوشمند شناسنامه نوزاد از طریق مراجعه والدین به سامانه سهیم و تایید اطلاعات هویتی نوزاد، صدور هوشمند گواهی الکترونیک وضعیت تاهل (گواهی تجرد) با هدف ارائه سریع و دقیق وضعیت تاهل هر فرد جهت بهره‌برداری به سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیربط بدون نیاز به مراجعه حضوری و توسعه خدمات هویتی برای ایرانیان خارج از کشور که با برگزاری جلسات مستمر با وزارت امور خارجه را از دیگر خدمات هوشمندسازی رویکردهای سازمانی برشمرد.

مدیرکل ثبت احوال آذربایجان غربی با اشاره به راه اندازی مرکز مدیریت ارتباط به شهروندان سازمان ثبت احوال (۱۵۱۰)، اظهار کرد: این اقدام در جهت دسترسی آسان، پاسخگویی سریع، افزایش رضایتمندی، کاهش مراجعه حضوری و ارتباط مستقیم با کارشناسان صورت گرفته است.

احمدی از اجرا و تکمیل فاز سوم پروژه نیروگاه خورشیدی در ساختمان اداره کل در راستای کمک به حل ناترازی انرژی و مدیریت سبز به میزان تولید ۳۰ کیلو وات ساعت خبر داد و گفت: خرید و اتصال فیبر نوری اداره ثبت احوال نازلو، میرآباد و باروق در سال جاری و راه اندازی تمام وقت اداره ثبت احوال شهرستان باروق در مجتمع اداری فرمانداری از اقدامات این اداره کل است.

وی ادامه داد: تکمیل پایگاه اطلاعات خانواده در راستای قانون برنامه هفتم توسعه در جهت واگذاری وظیفه استخراج گواهی انحصار وراثت به ثبت احوال از مهمترین وظایف و تکالیف سازمان و مورد نیاز کشور برای برنامه‌ریزی و اجرای صحیح امور در زمینه‌های مختلف است.

احمدی گفت: تکمیل این پایگاه و ایجاد پیوندهای سببی و نسبی بین داده‌های منفرد، امکان ایجاد خدمات متنوعی در حوزه‌های مرتبط را فراهم و ضمن تبادل اطلاعات با پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف کشور، مرجع معتبری برای برنامه ریزی های جمعیتی و پاسخگویی به مراجع ذی صلاح خواهد شد.

ثبت ۳۲ هزار ولادت در آذربایجان غربی

مدیرکل ثبت احوال آذربایجان غربی در ادامه به شاخص‌های جمعیتی استان در ۹ ماهه امسال، گفت: در این مدت ۳۲ هزار و ۸۰ واقعه ولادت در استان ثبت شده که از این تعداد ۱۶ هزار و ۸۳۲ نوزاد پسر و ۱۵ هزار ۲۴۸ نوزاد دختر هستند.

وی با بیان اینکه از این تعداد ۲۰ هزار و ۱۰۹ مورد آدرس محل سکونت خود را شهر و ۱۱ هزار و ۱۱۹۷۱ مورد آدرس محل سکونت خود را روستا اعلام کرده‌اند، افزود: نسبت جنسی ولادت در این مدت در استان عدد ۱۱۰ را نشان می‌دهد، یعنی به ازاء تولد هر ۱۰۰ نوزاد دختر، ۱۱۰ نوزاد پسر متولد شده است.

مدیرکل ثبت احوال آذربایجان غربی در خصوص آمار فوت استان در طول ۹ ماهه سالجاری را ۱۴ هزار و ۱۱ مورد اعلام کرد و گفت: از این تعداد ۷۴۰۰ مورد مربوط به مردان و ۶۷۱۱ مورد مربوط به خانم‌ها بوده است. آمار مربوط به فوتی‌های استان نیز ۹ هزار و ۵۳۶ مورد از فوتی‌ها آدرس خود را شهر و تعداد ۴۵۷۵ روستا اعلام کرده‌اند.

احمدی آمار ۹ ماهه ازدواج ثبت شده در پایگاه اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور در استان ۱۶ هزار و ۵۸۶ مورد ذکر کرد و افزود: از این تعداد ۱۳ هزار و ۶۳۴ مورد مربوط به شهر و دو هزار و ۹۵۲ مورد مربوط به روستا است.

وی در خصوص ثبت آمار طلاق در استان طی این مدت نیز گفت: در این مدت ۶ هزار و ۱۶۵ مورد طلاق در استان ثبت شده که از این تعداد ۵ هزار و ۳۸۱ مورد مربوط به شهر و ۷۸۴ طلاق نیز در روستاهای استان ثبت شده است.

مدیرکل ثبت احوال آذربایجان غربی در خصوص چندقلوزایی در استان نیز گفت: در این مدت ۶۶۴ مورد دو قلو و ۳۸ مورد نیز سه قلو متولد شده است.