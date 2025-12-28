خلیلی: ۲۰۶ نفر گرفتار در برف آذربایجان غربی امدادرسانی شدند

یحیی خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه با آغاز بارش سنگین برف و کولاک از بامداد ۶ دی ماه تا ظهر امروز یکشنبه در پی بارش برف و کولاک شعب هلال احمر شهرستان‌های اشنویه، تکاب، نقده، چالدران، ارومیه در حال آماده باش و امدادرسانی هستند، افزود: در این راستا تاکنون ۲۰۶ نفر شامل اسکان اضطراری، توزیع جیره خشک و … در استان امدادرسانی شده ند.

وی با اشاره به حضور نیروهای امدادی در ۹ مورد حوادث ترافیکی در این محورها اظهار کرد: ۲۱ مورد عملیات امداد و نجات در استان در این مدت انجام شده که منجر به امدادرسانی به ۲۹۴ نفر شده است.

خلیلی سقوط بهمن، مفقودی ۱۴ نفر در ارتفاعات سردشت، واژگونی اتوبوس، کمک به مادر باردار را از جمله حوادث رخ داده در این مدت برشمرد و اظهار کرد: نیروهای امداد توانستند دو مصدوم حادثه سقوط بهمن و ۱۴ مفقودی گرفتار در برف به همراه امدادرسانی به مادر باردار را امدادرسانی کنند.

وی با اشاره به کارگیری ۸۱ نیروی عملیاتی امداد و نجات در این مدت گفت: این نیروها در قالب ۲۴ تیم تخصصی به همراه ۴۸ دستگاه به روز شامل آمبولانس، خودروهای نجات و خودروهای کمک دار نیز به کارگیری شده‌اند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی با اشاره به تداوم بارش برف و کولاک در محورهای ارتباطی تکاب گفت: عملیات امداد و نجات در این محور همچنان ادامه دارد و با توجه به پیش بینی تداوم بارش‌ها تیم‌های امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان در حال آماده باش هستند.