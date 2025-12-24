به گزارش خبرگزاری مهر، نهمین دوره المپیاد ملی فیلمسازی نوجوانان ایران با هدف شناسایی، معرفی و حمایت از استعدادهای خلاق و آمادهسازی نوجوانان فعال در عرصههای هنری جهت آشنایی با مشاغل مختلف سینمایی در رده سنی مخاطبان ۱۴ تا ۱۷ سال (متولدین ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰) در استان قم برگزار میشود و متقاضیان شرکت در کارگاه یکروزه و رایگان آشنایی با نحوه شرکت در نهمین دوره المپیاد فیلمسازی نوجوانان، تا روز یکشنبه ۷ دی ماه ۱۴۰۴ مهلت دارند به منظور ثبتنام در این کارگاه آموزشی اقدام کنند.
بر اساس این گزارش، کارگاه مقدماتی و اولیه آشنایی با نحوه شرکت در «المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران» در موضوعات و زمینههای مختلف «آشنایی با مشاغل سینمایی»، «ایدهیابی در سینما»، «خلاقیت تصویری و نگارش خلاق» و «فیلمسازی با هوشمصنوعی» و… تحت نظر جمعی از اساتید برتر استان برگزار خواهد شد و متقاضیان و نوجوانان علاقهمند به شرکت در نهمین دوره المپیاد ملی فیلمسازی میتوانند تا روز یکشنبه ۷ دیماه ۱۴۰۴ همراه با ارائه کارت شناسایی معتبر جهت ثبتنام در این کارگاه به صورت حضوری به دفتر انجمن سینمای جوانان استان قم واقع در تالار فرهنگ و هنر استان قم مراجعه نمایند و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با شماره ۰۹۳۵۹۶۱۴۰۰۴ تماس بگیرند.
منتخبین کارگاه آموزشی نهمین المپیاد فیلمسازی و همچنین سایر متقاضیان، تا تاریخ ۱۰ دیماه ۱۴۰۴ فرصت خواهند داشت جهت بارگذاری متن ایده و فیلمنامه مکتوب و فایل فیلمکوتاه خود به سایت www.festival.iycs.ir مراجعه کرده و فرم نهایی اعزام به المپیاد نوجوانان ایران را تکمیل کنند.
خاطرنشان میشود، «نهمین دوره المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران» با حمایت بنیاد سینمایی فارابی و مشارکت انجمن سینمای جوانان ایران در سراسر کشور در دو بخش «ایده» و «فیلم» با موضوع آزاد برگزار میشود و آثار مرتبط با موضوعات «خانواده»، «امید» و «وطن» و همچنین آثار اقتباسی از کتابهای کودک و نوجوان در اولویت انتخاب خواهند بود.
