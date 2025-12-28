نجفی: اعتکاف حیات معنوی را به متن جامعه بازگردانده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدعلی نجفی گیلانی عصر یکشنبه در همایش سراسری مجریان اعتکاف گیلان که در اداره کل تبلیغات اسلامی استان برگزار شد، با بیان اینکه پیش از انقلاب اسلامی بسیاری از مناسک دینی به‌صورت محدود برگزار می‌شد، اظهار کرد: در گذشته برای یافتن مسجدی که شب‌های قدر را برگزار کند، باید از چندین مسجد عبور می‌کردند و اعتکاف تنها در مواردی محدود آن هم در برخی مساجد خاص برگزار می‌شد.

اعتکاف؛ شاهدی روشن بر رشد هویت ایمانی جامعه

وی ادامه داد: امروز اعتکاف به یکی از جلوه‌های عینی رشد معنویت اجتماعی تبدیل شده و نشان می‌دهد که جامعه ایرانی نه‌تنها از معنویت فاصله نگرفته، بلکه آن را به بخشی از زیست اجتماعی خود تبدیل کرده است.

افزایش چشمگیر اقبال نوجوانان به اعتکاف

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به آمار اعتکاف نوجوانی در استان تصریح کرد: دو سال پیش تنها ۱۱ مسجد در گیلان میزبان اعتکاف نوجوانان بود و حدود ۱۶۰۰ دانش‌آموز در این آئین شرکت داشتند، اما سال گذشته این عدد به ۵۳ مسجد و نزدیک به ۷ هزار نوجوان رسید که نشان‌دهنده یک رشد کم‌نظیر است.

پاسخ عملی به تحلیل‌های نادرست درباره نسل جدید

نجفی با انتقاد از برخی تحلیل‌ها درباره نسل موسوم به «زد» و «آلفا» گفت: این نظریه که نوجوانان امروز از معنویت و سنت‌ها فاصله گرفته‌اند، با واقعیت‌های میدانی همخوانی ندارد و حضور پرشور نوجوانان دهه هشتادی و نودی در اعتکاف، بهترین پاسخ به این نگاه است.

اعتکاف؛ حرکتی کاملاً مردم‌پایه

وی با تأکید بر نقش مردم در برگزاری اعتکاف اظهار کرد: اعتکاف از نظر اجرا، تأمین هزینه‌ها و برنامه‌ریزی، کاملاً مردمی است و مجموعه‌های مردمی میدان‌دار اصلی این آئین هستند و همین ویژگی موجب پایداری و اثرگذاری آن شده است.

تمرکز محتوایی بر قرآن و روایتگری شهدا

مسئول اجرایی ستاد اعتکاف گیلان با اشاره به رویکرد محتوایی برنامه‌ها گفت: اعتکاف نوجوانی امسال با محوریت قرآن، روایتگری شهدا و گفت‌وگوهای هویتی طراحی شده تا پاسخگوی دغدغه‌های فکری و فرهنگی نوجوانان باشد.

اجرای طرح «حالت پرواز» در اعتکاف نوجوانان

نجفی از اجرای طرح فرهنگی «حالت پرواز» خبر داد و افزود: این طرح با الهام از مفهوم قطع ارتباطات مجازی، نوجوانان را به تمرکز قلبی و ارتباط خالصانه با خداوند دعوت می‌کند و با زبان قابل فهم برای نسل نوجوان طراحی شده است.

ضرورت توجه جدی به نسل نوجوان

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان در پایان تأکید کرد: در شرایطی که دشمنان با تمام توان برای تأثیرگذاری بر نسل نوجوان برنامه‌ریزی می‌کنند، توجه به ظرفیت‌هایی مانند اعتکاف، مساجد و فعالیت‌های مردم‌پایه فرهنگی، یک ضرورت راهبردی برای آینده فرهنگی جامعه است.