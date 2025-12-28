به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباسعلی گرزین شامگاه یکشنبه در نشست هم‌اندیشی اعتکاف و بررسی چگونگی برگزاری این آئین عبادی تربیتی، با تأکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت مربیان، سرگروه‌ها و مجموعه‌های مردمی، گفت: لازم است برنامه‌ریزی اعتکاف امسال با محوریت کار تربیتی منسجم و بهره‌گیری از محتوای واحد و هدفمند انجام شود تا خروجی منظم‌تر و اثرگذارتری به‌ویژه در حوزه نوجوانان و دانش‌آموزان حاصل شود.

وی با اشاره به نقش قرارگاه مساجد و ستاد مردمی اعتکاف، افزود: مقرر شد با ارسال نامه رسمی به شهرستان‌ها، همه مساجد میزبان اعتکاف در سامانه «سجم» ثبت شوند تا ضمن شناسایی دقیق ظرفیت‌ها و مشکلات، موانع احتمالی به‌ویژه در شهرهای بزرگ و پر متقاضی مانند گرگان، در کوتاه‌ترین زمان برطرف شود و بانک اطلاعاتی جامعی از وضعیت مساجد میزبان معتکفین شکل بگیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان، کاهش هزینه‌های اعتکاف را از اولویت‌های مهم برشمرد و گفت: قرارگاه‌های مساجد شهرستان‌ها باید با استفاده از ظرفیت‌های محلی و مشارکت خیرین، زمینه کاهش هزینه‌ها برای معتکفین را فراهم کنند و در سطح استان نیز از ظرفیت خیرین شاخص برای حمایت هرچه بیشتر استفاده خواهد شد.

گرزین با تأکید بر اهمیت حضور میدانی مسئولان در ایام اعتکاف اظهار کرد: سرکشی و حضور مسئولان استانی و شهرستانی در جمع معتکفین، به‌ویژه نوجوانان، جوانان و اعتکاف‌های ویژه مانند اعتکاف هنرمندان، اعتکاف مادر و فرزند، مادر و نوزاد و نیز اعتکاف پدر و پسری، نقش مؤثری در تقویت روحیه و حمایت از دست‌اندرکاران مساجد دارد.

وی با اشاره به شرایط خاص امسال، خاطرنشان کرد: اعتکاف پیش‌رو که پس از حوادث اخیر و هم‌زمان با ولادت امیرالمؤمنین (ع) و سالروز شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار می‌شود، باید اعتکافی شاخص و حماسی باشد و مکتب و سیره حاج قاسم به‌صورت ویژه در برنامه‌های فرهنگی و تربیتی سه روز اعتکاف، برای نوجوانان و جوانان تبیین شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گلستان گفت: امید است با هم‌افزایی مجموعه‌های مردمی و دستگاه‌های فرهنگی، اعتکاف امسال از نظر کمّی و کیفی، پربارتر از سال‌های گذشته برگزار شود و ثمره آن، تربیت نسل مؤمن، انقلابی و زمینه‌ساز ظهور باشد.