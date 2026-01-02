  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۴۰

حامد عسگری راوی اعتکاف نوجوانان شد؛ پخش «حالت پرواز» از امشب

همزمان با آغاز ایام اعتکاف، برنامه تلویزیونی «حالت پرواز» با روایت حامد عسگری و تمرکز بر تجربه اعتکاف نوجوانان پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی پروژه، برنامه تلویزیونی «حالت پرواز» همزمان با ۱۳ رجب و آغاز ایام اعتکاف، امشب ۱۲ دی روی آنتن شبکه‌های سه و قرآن می‌رود.

در این برنامه حامد عسگری روایتگر تجربه‌های معنوی و زیسته نوجوانان در آئین اعتکاف است، روایتی که با تمرکز بر ارتباط نسل نوجوان با مفاهیم قرآنی شکل گرفته است.

«حالت پرواز» محصول مرکز هنری رسانه‌ای نهضت است و تهیه‌کنندگی آن را میثم کریمی بر عهده دارد. مرکز هنری رسانه‌ای نهضت در سال‌های اخیر سعی کرده تولید آثاری با رویکرد فرهنگی، دینی و نوجوان محور را در دستور کار قرار دهد.

آروین موذن زاده

