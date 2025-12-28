  1. استانها
  2. گلستان
۷ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۵۹

ولی‌نژاد: مردمی‌سازی اعتکاف،رمز ماندگاری واثرگذاری این فریضه عبادی است

ولی‌نژاد: مردمی‌سازی اعتکاف،رمز ماندگاری واثرگذاری این فریضه عبادی است

گرگان-نماینده ولی‌فقیه در بنیاد مسکن گلستان گفت: تجربه نشان داده هرجا مردم پای کار بوده‌اند، برنامه‌ها ماندگار و اثرگذار شد و اعتکاف نیز با اتکا به مشارکت مردمی می‌تواند رشد بیشتری پیدا کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام نورالله ولی‌نژاد، شامگاه یکشنبه در نشست همفکری اعتکاف با تأکید بر ضرورت مردمی‌سازی این فریضه عبادی گفت: تجربه آیین‌هایی مانند محرم نشان داده است که هر جا مردم پای کار بوده‌اند، کار با برکت، ماندگار و اثرگذار پیش رفته و اعتکاف نیز می‌تواند با اتکا به مشارکت مردمی رشد بیشتری پیدا کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های استان گلستان افزود: گلستان از شرایط مناسبی برای برگزاری اعتکاف برخوردار است و هرچند برخی مناطق ممکن است با محرومیت‌هایی مواجه باشند، اما بستر کلی استان برای توسعه این برنامه معنوی فراهم است. تقویت میدانداری و شناسایی هدفمند خیرین می‌تواند مسیر برگزاری اعتکاف را هموارتر و آسان‌تر کند.

نماینده ولی‌فقیه در بنیاد مسکن، افزایش تدریجی آمار مراکز و جمعیت معتکفان را نشانه‌ای مثبت ارزیابی کرد و گفت: رشد تعداد اعتکاف‌ها از سال‌های گذشته تا امروز، حتی به چند واحد بیشتر، برای انقلاب، جامعه، مردم و استان یک پیام روشن دارد و آن تقویت هویت دینی و معنوی است.

ولی‌نژاد با تأکید بر اهمیت مشارکت حداقلی مردم اظهار کرد: حتی مشارکت‌های کوچک نیز دارای اثرات معنوی، اجتماعی و خانوادگی است و همین حضور و همراهی، روح مردمی‌بودن اعتکاف را تقویت می‌کند.

وی همدلی و صمیمیت میان مجموعه‌های فرهنگی و دینی استان را سرمایه‌ای ارزشمند دانست و گفت: این همدلی که در گلستان وجود دارد، مزیتی مهم است که می‌تواند ضامن برگزاری هرچه بهتر اعتکاف و سایر برنامه‌های فرهنگی و معنوی باشد.

کد خبر 6705245

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها