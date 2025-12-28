به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام نورالله ولینژاد، شامگاه یکشنبه در نشست همفکری اعتکاف با تأکید بر ضرورت مردمیسازی این فریضه عبادی گفت: تجربه آیینهایی مانند محرم نشان داده است که هر جا مردم پای کار بودهاند، کار با برکت، ماندگار و اثرگذار پیش رفته و اعتکاف نیز میتواند با اتکا به مشارکت مردمی رشد بیشتری پیدا کند.
وی با اشاره به ظرفیتهای استان گلستان افزود: گلستان از شرایط مناسبی برای برگزاری اعتکاف برخوردار است و هرچند برخی مناطق ممکن است با محرومیتهایی مواجه باشند، اما بستر کلی استان برای توسعه این برنامه معنوی فراهم است. تقویت میدانداری و شناسایی هدفمند خیرین میتواند مسیر برگزاری اعتکاف را هموارتر و آسانتر کند.
نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن، افزایش تدریجی آمار مراکز و جمعیت معتکفان را نشانهای مثبت ارزیابی کرد و گفت: رشد تعداد اعتکافها از سالهای گذشته تا امروز، حتی به چند واحد بیشتر، برای انقلاب، جامعه، مردم و استان یک پیام روشن دارد و آن تقویت هویت دینی و معنوی است.
ولینژاد با تأکید بر اهمیت مشارکت حداقلی مردم اظهار کرد: حتی مشارکتهای کوچک نیز دارای اثرات معنوی، اجتماعی و خانوادگی است و همین حضور و همراهی، روح مردمیبودن اعتکاف را تقویت میکند.
وی همدلی و صمیمیت میان مجموعههای فرهنگی و دینی استان را سرمایهای ارزشمند دانست و گفت: این همدلی که در گلستان وجود دارد، مزیتی مهم است که میتواند ضامن برگزاری هرچه بهتر اعتکاف و سایر برنامههای فرهنگی و معنوی باشد.
نظر شما