پورمختار: ۱۰ طرح نیمه تمام ورزشی آذربایجان غربی تکمیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر پورمختار بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای وزش آذربایجان غربی با اشاره به تکمیل طرحهای نیمه تمام عمرانی از طریق طرح نشان دار کردن مالیات گفت: طی سال گذشته ۷ طرح نیمه تمام ورزشی در استان با برآورد اعتبار ۵۸ میلیارد تومان در سامانه مالیاتی ثبت شد که ۴۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اعتبار مورد نیاز از طرق طرح مالیاتی تأمین محقق شد.
وی با بیان اینکه امسال نیز ۷۱ درصد از اعتبار ۱۰ طرح نیمه تمام ورزشی استان با نیاز مالی ۷۳ میلیارد تومان نیز از طریق این طرح تأمین اعتبار شده است، گفت: استادیوم پنج هزار نفری ارومیه با نیاز ۲۵ میلیارد تومان، به طور کامل از محل این طرح تأمین مالی شد.
پورمختار استادیوم پنج هزار نفری خوی، سالن ورزشی نالوس و سالن پژوهشگری ورزشی ارومیه از مهمترین طرحهای نیمه تمام ورزشی تحت پوشش این طرح در سال جاری است، گفت: با تأمین ۴۰۷ میلیارد تومان از اعتبار مورد نیاز طرحهای نیمه تمام استان از محل مستقیم مالیات پرداختی مردم در سال جاری، ۳۳ طرح نیمه تمام نشان دار شده در استان به طور کامل تأمین اعتبار شدند.
استاندار آذربایجان غربی نیز در این جلسه با بیان اینکه این استان از نظر ورزشی از پتانسیلها و استعدادهای بالقوه ای برخوردار است اما به شرطی که این استعدادها شکوفا شوند، گفت: شرایط برای ورود سرمایهگذاران بخش خصوصی به حوزه ورزش تسهیل شود.
مسابقات بین المللی بدمینتون دهه فجر در ارومیه برگزار میشود
رضا رحمانی با قدردانی از برگزاری موفق مسابقات کشتی پهلوانی آسیایی در استان و حضور ورزشکارانی از ۵۶ کشور در رویدادهای مختلف، گفت: میزبانی از رویدادهای بینالمللی بهترین فرصت برای معرفی ظرفیتهای آذربایجانغربی است.
نایبرئیس فدراسیون بدمینتون جمهوری اسلامی ایران نیز در این نشست از میزبانی ارومیه برای برگزاری سیوچهارمین دوره مسابقات بینالمللی بدمینتون فجر همزمان با دهه مبارک فجر خبر داد و گفت: همچنین هفتمین دوره مسابقات بینالمللی جوانان سریز نیز امسال در آذربایجانغربی برگزار میشود.
فریبا مددی اظهار کرد: برگزاری کلاس بین المللی داوری سطح یک جهانی، اردوی مشترک یکهفته ای با حضور ورزشکاران کشور عراق و حضور داوران بینالمللی از کشورهای مالزی و چین از جمله برنامههای مهم این رویداد است.
نایبرئیس فدراسیون بدمینتون همچنین اعلام کرد: مسابقات بینالمللی جوانان سریز از ۱۲ بهمنماه و رقابتهای بینالمللی فجر از ۱۴ تا ۱۹ بهمنماه برگزار خواهد شد و یک مهمان ویژه شامل رئیس کمیته توسعه آسیا و عضو هیئترئیسه فدراسیون جهانی بدمینتون نیز در این مسابقات حضور خواهد داشت.
