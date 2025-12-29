طراوت هوای اصفهان پس از باران؛ نصف جهان نفس تازه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۷ ایستگاه سنجش فعال منتهی به هشت صبح دوشنبه هشتم دی ماه با میانگین ۵۶ AQI در وضعیت قابل قبول ثبت شد.

بارش شدید باران در شهر اصفهان از ظهر روز گذشته آغاز شد و تا بامداد امروز ادامه داشت. بنا بر اعلام هواشناسی، تا ساعت ۲۱ شامگاه گذشته میانگین بارش باران به ۳۱ میلیمتر رسید. بارندگی سبب بهبود کیفیت هوا شد به طوری که در ساعات بامداد کیفیت هوای شهر اصفهان در شرایط پاک قرار گرفت.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۶۲، پارک زمزم با عدد ۵۳، احمدآباد ۸۴، میدان انقلاب ۶۵، خیابان پروین اعتصامی ۶۴، بزرگراه خرازی ۸۸، دانشگاه صنعتی ۵۷، زینبیه ۵۹، خیابان‌های کاوه و فرشادی ۵۵، فیض ۶۰ و کردآباد ۷۱ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه خیابان رودکی با عدد ۴۶، رهنان ۴۷، سپاهان‌شهر ۴۲، میرزا طاهر ۳۳ و ولدان ۴۳ AQI پاک است.

امروز هوای کاشان و خمینی‌شهر در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.