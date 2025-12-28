به گزارش خبرنگار مهر، سامانه بارشی که از بامداد شنبه ۶ دی ماه در فارس فعال شده، بیشتر مناطق این استان را در برگرفته که شهر کازرون با ۲۷ میلی متر رکورددار بارندگیها در این سامانه است.
همچنین بعد از کازرون بیشترین بارش مربوط به شهرهای فیروزآباد با ۲۱ میلیمتر، اردکان ۱۴ میلیمتر، قیروکارزین ۱۳ میلیمتر، قائمیه ۱۲ میلیمتر و فراشبند ۱۱ میلیمتر باران بوده است.
در شهر شیراز نیز تاکنون ۶ میلیمتر باران به ثبت رسیده است.
سازمان هواشناسی با هشدار نسبت به تشدید بارشها از امشب تا اوایل صبح فردا، به شهروندان توصیه کرده است در صورت امکان از تردد غیرضروری پرهیز کنند و اقدامات احتیاطی لازم را در نظر بگیرند.
