محمدرضا دشتی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از پیشرفت ۸۰ درصدی پروژه جداسازی و تعمیرات اساسی فرودگاه خارگ خبر داد و روند اجرای این طرح را مثبت و مطابق برنامه اعلام کرد.

وی اظهار کرد: پروژه جداسازی و تعمیرات اساسی فرودگاه خارگ با هدف افزایش ایمنی، ارتقای زیرساخت‌ها و بهبود کیفیت خدمات فرودگاهی در حال انجام است و تاکنون ۸۰ درصد آن تکمیل شده است.

دشتی‌زاده افزود: این پروژه شامل جداسازی سالن‌های ورودی و خروجی،بازسازی سالن cip و ساخت سالن vip در راستای بهبود زیرساخت‌های جانبی است که نقش مؤثری در افزایش ضریب امنیتی و رفاه مسافران خواهد داشت.

مدیر عملیات عمومی خارگ تصریح کرد: تلاش می‌شود با بهره‌گیری از نیروی متخصص و امکانات موجود، این پروژه در زمان مقرر تکمیل و بهره‌برداری کامل از آن آغاز شود

وی در پایان خاطرنشان کرد: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارت مستمر بر روند پروژه، کلید موفقیت در اجرای این طرح بزرگ و حساس است.