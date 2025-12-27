به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد پیرحیاتی روز شنبه با اشاره به انتشار تصاویر شکار غیرمجاز در فضای مجازی، به رسانه‌ها اظهار داشت: پس از جلب توجه کاربران و دریافت گزارش‌ها، این موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت و هویت فرد منتشرکننده با استفاده از روش‌های فنی و تخصصی شناسایی شد.

دستگیری متهم و توقیف تجهیزات

وی افزود: متهم پس از هماهنگی با مراجع قضائی دستگیر شد و تجهیزات ارتباطی مورد استفاده وی در انتشار محتوا توقیف شد.

رئیس پلیس فتا استان لرستان ادامه داد: همچنین در بازرسی از محل سکونت متهم، یک قبضه سلاح غیرمجاز کشف شد و پرونده برای رسیدگی بیشتر به مراجع قضائی ارجاع شد.

تأکید بر جرم‌انگاری فعالیت‌های غیرقانونی در فضای مجازی

سرهنگ پیرحیاتی با تأکید بر اینکه انتشار محتوای مغایر با قوانین محیط زیست و ترویج رفتارهای آسیب‌زا در فضای مجازی جرم محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: پلیس فتا با هرگونه فعالیت مجرمانه در شبکه‌های اجتماعی به‌صورت قاطع و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.

درخواست همکاری شهروندان

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک یا محتوای غیرقانونی در فضای مجازی، موضوع را از طریق شماره تلفن ۰۹۱۳۸۰ به پلیس فتا اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم صورت گیرد.