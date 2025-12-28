گودرزی: ۲ نقطه در هر استان برای سرشماری نفوس و مسکن انتخاب شده است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا گودرزی شامگاه یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران از آغاز عملیات آزمایشی سرشماری از ۱۴ دیماه سال جاری خبر داد و گفت: این مرحله در حدود ۷۰ نقطه منتخب در سراسر کشور و با هدف ارزیابی فنی و اجرایی سرشماری انجام خواهد شد.
رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به آمادگی این مرکز برای اجرای مرحله آزمایشی سرشماری، اظهار کرد: بر اساس برنامه زمانبندی و ملاحظات فنی، در هر استان یک یا دو نقطه بهعنوان منطقه آزمایشی انتخاب شده است.
وی افزود: هماهنگیهای لازم با استانداران، رؤسای سازمانهای مدیریت و برنامهریزی استانها و دستگاههای مرتبط انجام شده و همکاران مرکز آمار ایران برای اجرای این عملیات به مناطق منتخب مراجعه خواهند کرد.
رئیس مرکز آمار ایران با تأکید بر تفاوت شیوه اجرا در مناطق مختلف تصریح کرد: در برخی از مناطق منتخب، عملیات بهصورت تمامشماری انجام میشود و مأموران آمارگیر به همه خانوارهای آن منطقه مراجعه خواهند کرد؛ این فرآیند مشابه یک سرشماری کامل خواهد بود.
گودرزی ادامه داد: در برخی دیگر از نقاط، مراجعهها بهصورت نمونهگیری انجام میشود و اطلاعات تنها از بخشی از خانوارها اخذ خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: جزئیات مربوط به نحوه مراجعه مأموران، شیوه جمعآوری اطلاعات و همچنین مشخصات و لباس فرم آمارگیران در زمان مقرر از طریق مراجع رسمی به اطلاع مردم خواهد رسید.
رئیس مرکز آمار ایران در پایان تأکید کرد: اعلام مناطق مشمول تمامشماری یا نمونهگیری در هر استان صرفاً از طریق مراجع رسمی استانها انجام میشود و مردم باید اطلاعیهها را تنها از این مسیرها دنبال کنند.
