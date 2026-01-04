محسن پاکنژاد وزیر نفت در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص موعد خودکفایی در تولید بنزین در ۱۴۰۵، گفت: وقتی که از مصرف بنزین یا بهینهسازی آن صحبت میکنیم، یک بخش آن افزایش میزان تولید بنزین است و یک بخش آن بهینهسازی بخش مصرف و مدیریت تقاضا است، لذا اگر مدیریت تقاضا و بهینهسازی مصرف بتواند به نحو مؤثری صورت بگیرد، طبیعتاً میزان تولید کشور هم در شرایطی است که میتوانیم به جایی برسیم که یک نوع تعادل بین میزان تولید و میزان مصرف برقرار شود.
وی افزود: این دو باید همزمان با هم پیش برود. درباره استفاده از لغت خودکفایی، در حال حاضر هم حجم وسیعی از بنزین مصرفی کشور را در داخل تولید میکنیم. اگر با میزان بنزین پالایشگاهی به انضمام اختلاط بخواهیم در نظر بگیریم، حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیون لیتر در روز در داخل کشور بنزین تولید میکنیم و یک بخشی از آن هم بر حسب ضرورت واردات بنزین صورت میگیرد. بنابراین وقتی از خودکفایی میگوئیم باید توجه داشت که هم اکنون هم حجم بنزین تولیدی کشور قابل ملاحظه است که در سال جاری هم نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است.
وزیر نفت اظهار کرد: ما برای آن بخش از واردات بنزین و کنترل آن باید در حوزه بهینهسازی مصرف متمرکز شویم و انشاءالله در آن حوزه اقدامات مؤثر انجام شود، تا به برقراری تعادل بین تولید و مصرف منجر شود [و دیگر نیازی به واردات نداشته باشیم.]
نیاز چاههای نفتی به افزایش ضریب بازیافت مخازن
وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت فشار چاههای نفت که عموماً در نیمه دوم عمرشان قرار دارند، اظهار کرد: این سوال خیلی کلی است و پاسخ آن به چند ساعت توضیح نیاز دارد ولی به صورت خیلی خلاصه باید گفت بخشی از مخازن نفتی کشور نیمه دوم عمر خود را پشت سر میگذارند و طبیعتاً و به همین دلیل فشار مخزن کاهش پیدا میکند و این نیاز وجود دارد که با اقدامات EORو IOR در اصطلاح ادبیات نفتی، بتوانیم این فشار را نگه داشته و حفظ کنیم، برای اینکه بتوانیم به در واقع برداشت ثانویه نفت بیشتر منتهی بشود و در نهایت ضریب بازیافت مخزن نفتی افزایش پیدا کند.
