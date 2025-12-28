  1. استانها
  2. مرکزی
۷ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۴۱

صادقی: جهاد تبیین و بصیرت، رمز ایستادگی ملت ایران است

دلیجان- فرمانده سپاه ناحیه دلیجان،جهاد تبیین و بصیرت، را رمز ایستادگی ملت ایران دانست و گفت:اکنون بیش از هر زمان دیگری جامعه نیازمند آگاهی، جهاد تبیین و بازخوانی آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

سرهنگ محسن صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز برنامه‌های هفته مقاومت و بصیرت در دلیجان اظهار کرد: اجرای برنامه‌های متنوع در این هفته نقش مهمی در تقویت آگاهی عمومی و نهادینه‌سازی ارزش‌های انقلاب اسلامی دارد و زمینه آشنایی نسل جوان با حقیقت حماسه‌ها و ایستادگی ملت ایران را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به برنامه‌های شاخص این هفته افزود: برگزاری جلسات روشنگری و جهاد تبیین، سرکشی از خانواده‌های شهدای مدافع حرم، مسابقات فرهنگی و هنری، اردوهای جهادی و خدمات‌رسانی به نیازمندان از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده است که با هدف ترویج فرهنگ مقاومت و ارتقای بصیرت جامعه اجرا می‌شود.

فرمانده سپاه ناحیه دلیجان گفت: در شرایط کنونی جامعه، بیش از هر زمان دیگری نیازمند بصیرت، آگاهی و جهاد تبیین است و هفته مقاومت و بصیرت فرصتی ارزشمند برای بازخوانی آرمان‌های انقلاب اسلامی و زنده نگه داشتن یاد شهدا به شمار می‌رود.

وی همچنین با اشاره به حماسه ۹ دی، آن را نماد حضور پرشور مردم در صحنه‌های سیاسی و اجتماعی دانست و گفت: در این روز تاریخی، مردم با هوشیاری و بصیرت خود توطئه‌های دشمنان علیه نظام اسلامی را خنثی کردند و نقشه‌های آنان را ناکام گذاشتند.

صادقی ادامه داد: مشارکت مردم در برنامه‌های هفته مقاومت و بصیرت، پیام‌آور ارزش‌های انقلاب و فرهنگ ایستادگی ملت ایران خواهد بود و به نسل‌های آینده نشان می‌دهد که حفاظت از آرمان‌ها و مسیر شهدا وظیفه‌ای همگانی است.

وی تاکید کرد: انتظار است شهروندان و خانواده‌ها با حضور فعال در این مراسم و برنامه‌ها، نقش خود را در ارتقای بصیرت و آگاهی جامعه ایفا کنند.

کد خبر 6705227

برچسب‌ها

