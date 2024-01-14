به گزارش خبرنگار مهر، بابک محمودی عصر یکشنبه در حاشیه بازدید از عملیات جستجوی کوهنوردان مفقود شده در بهمن کوهستان «رندوله» اشنویه گفت و گو با خبرنگاران، افزود: ادامه عملیات جست وجوی سه کوهنورد مفقودی در ارتفاعات رندوله اشنویه به سومین روز خود رسید و از صبح امروز از سر گرفته شد، یک تیم ۲۵ نفره امداد و نجات به منطقه اعزام شده اند.

وی ادامه داد: تیم‌های امدادی از استان و تیم‌های حرفه‌ای کوهنوردی در سطح کشور به منطقه اعزام شده است و عملیات امداد و نجات برای یافتن سه نفر دیگر با وجود شرایط نامساعد جوی همچنان ادامه دارد.

رئیس سازمان امداد و نجات کشور از کوهنوردان و ورزشکاران خواست در صعود به قله‌های کشور شرایط جوی اعلام شده از سوی سازمان هواشناسی را نادیده نگیرند تا شاهد اینگونه اتفاقات ناگوار نباشیم.

وی افزود: شهروندان باید به هشدارهای هواشناسی توجه کنند و موقعی که هواشناسی هشدار قرمز بارش برف را اعلام می‌کند مردم نیز باید از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کنند.

محمودی به خانواده کوهنوردان مفقود شده در کوهستان «رندوله» اشنویه اطمینان داد که جمعیت هلال احمر به همراه نیروهای مردمی تمام توان خود را برای یافتن کوهنوردان به کار می‌گیرد و در این زمینه از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر کشور از مشارکت مردم منطقه به‌ویژه کوهنوردان برای پیدا کردن کوهنوردان گرفتار شده در بهمن کوهستان «رندوله» اشنویه قدردانی کرد.

روز جمعه پنج کوهنورد در ارتفاعات کوه «رندوله» اشنویه در بهمن گرفتار و مفقود شدند که تیم‌های جستجو توانستند ۲ نفر از آنها را پیدا کنند و اقدامات امدادی برای یافتن سه کوهنورد دیگر در حال انجام است.

بارش برف که از شب گذشته در اشنویه آغاز شده در بعضی از نقاط شهرستان به ۳۰ سانتی متر رسیده و در ارتفاعات بیشتر از یک متر گزارش شده است.

بارش برف تا ظهر امروز داشت با این وجود تیم ۲۵ نفره امداد و نجات به منطقه اعزام شده و با مساعد شدن وضعیت جوی عملیات جستجوی سه تن از کوهنوردان مفقودی در ارتفاعات رندوله از سر گرفته و عملیات جستجوی سه کوهنورد مفقودی تا حصول نتیجه همچنان ادامه خواهد یافت