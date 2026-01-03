حجتالاسلام علی قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک ایام ولادت حضرت علی (ع) و روز پدر، اعلام کرد: بیش از ۱۳۰۰ نفر از مردان و زنان میاندورودی در مراسم معنوی اعتکاف ۱۴۰۴ حضور دارند که نسبت به سال گذشته رشد ۳۵ درصدی داشته است.
وی با اشاره به اهمیت حضور دانشآموزان در این مراسم، افزود: دو مسجد ویژه دانشآموزان پسر و چهار مسجد ویژه دانشآموزان دختر با همکاری آموزش و پرورش و دیگر نهادهای فرهنگی و اداری شهرستان آماده شده است و برنامههای متنوع فرهنگی و معنوی برای آنها تدارک دیده شده است.
سرپرست اداره تبلیغات اسلامی میاندورود در ادامه با تأکید بر استقبال گسترده معتکفین و حضور فعال جوانان و نوجوانان، اظهار داشت: با وجود شرایط اقتصادی و تلاش دشمنان برای ایجاد چالش، مراسم امسال بدون مشکل برگزار میشود و شاهد افزایش مشارکت مردم در اعتکاف هستیم.
وی افزود: یکی از برنامههای شاخص این دوره از اعتکاف، «زندگی با آیهها» است که در آن معتکفین با قرائت، تفسیر و کاربرد عملی آیات قرآن در زندگی روزمره آشنا میشوند. این برنامه با هدف ارتقای معرفت دینی و تقویت ارتباط معنوی شرکتکنندگان با قرآن کریم طراحی شده است.
حجتالاسلام قاسمی همچنین از حمایت و همکاری فرماندار شهرستان، فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج، سپاه و سازمان بسیج دانشآموزی تقدیر کرد و گفت: هدایای نفیسی از سوی فرمانداری، بخشداری مرکزی و اداره تبلیغات اسلامی شهرستان به معتکفین اهدا خواهد شد تا این مراسم معنوی باشکوه برگزار شود.
