رضایی: ۹ دی فرصت بازخوانی تجربه ملت ایران در مقابله با جنگ نرم است

سرهنگ محمدرضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یوم‌الله ۹ دی، جلوه‌ای ماندگار از بصیرت، ایمان و حضور آگاهانه ملت ایران در دفاع از اسلام، انقلاب و ولایت است؛ روزی که ملت بزرگ ایران با تشخیص درست صحنه و ایستادگی قاطع، خط بطلانی بر فتنه و فتنه‌گران کشید و بار دیگر پیوند ناگسستنی خود با ولایت مطلقه فقیه را به نمایش گذاشت.

مسئول سازمان بسیج ادارات و کارمندان سپاه امام صادق (ع) افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی در تبیین اهمیت این روز تاریخی فرمودند: «نهم دی، روز بصیرت مردم و روز تجدید میثاق با ولایت بود.» این بیان روشن، حقیقت ۹ دی را به‌مثابه نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی معرفی می‌کند؛ روزی که مردم، فراتر از گرایش‌ها و سلایق، با بصیرت انقلابی به میدان آمدند و از اصل نظام اسلامی صیانت کردند.

رضایی با توجه به نقش مهم کارمندان در صحنه‌های مختلف دفاع از انقلاب اسلامی گفتند: بسیج ادارات و کارمندان استان به‌عنوان مجموعه‌ای برخاسته از متن مردم و متعهد به آرمان‌های انقلاب اسلامی، گرامیداشت ۹ دی را نه یک مراسم عادی، بلکه ضرورتی راهبردی در مسیر جهاد تبیین می‌داند. چرا که رهبر معظم انقلاب بارها هشدار داده‌اند: «فتنه، غبارآلود کردن فضاست؛ بصیرت، دیدن در این غبار است» و ۹ دی، نماد روشن همین بصیرت جمعی است، لذا این مجموعه‌ی ارزشمند نقش خود را در شرایط حساس پیش رو یک بار دیگر بخوبی نشان خواهد داد.

سرهنگ رضایی با اشاره به طراحی‌های جدید دشمن در جنگ ترکیبی گفت: ۹ دی ماه فرصتی ارزشمند برای بازخوانی تجربه تاریخی ملت ایران در مقابله با جنگ نرم، تحریف حقیقت و نفوذ دشمنان است؛ تجربه‌ای که امروز نیز در قالب‌های جدید و پیچیده‌تر ادامه دارد.

وی ادامه داد: ادارات و نهادهای اجرایی استان، به‌ویژه کارمندان متعهد و انقلابی، نقش مهمی در انتقال این تجربه به نسل جوان و پاسداری از سرمایه عظیم بصیرت عمومی دارند.

وی گفت: در این خصوص تبیین دقیق و هوشمندانه ی زوایای گوناگون فتنه‌ی ۸۸ مخصوصاً پیوند عناصر مختلف فتنه گر داخلی با محافل آکادمیک و رسانه‌ای آمریکا، دفاتر ویژه آمریکا در کشورهای مختلف در خصوص ایران و هماهنگی اینها با برخی سفارت خانه‌های غربی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

رضایی در پایان با اشاره به اهمیت حضور در این مراسم اشاره کرد: بسیج ادارات و کارمندان استان بوشهر ضمن دعوت از همه کارکنان دولت، مدیران و آحاد مردم شریف استان برای بزرگداشت یوم‌الله ۹ دی، تأکید می‌کند که زنده نگه‌داشتن این روز، زنده نگه‌داشتن روح آگاهی، ولایت‌مداری، دشمن شناسی، غیرت مومنانه و مسئولیت‌پذیری حامیان ایران مقتدر است؛ همان روحی که ضامن تداوم عزت، استقلال و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران بوده و همچنان خواهد بود.