امام جمعه دشتی: ۹ دی نماد بصیرت ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهد دوست عصر سه شنبه، در مراسم بزرگداشت یوم‌الله ۹ دی (روز بصیرت)، این روز را نماد تشخیص درست جبهه حق و باطل در فضای غبارآلود جنگ شناختی عنوان کرد و گفت: این روز نماد بصیرت است.

وی با اشاره به حضور آگاهانه و به‌موقع ملت ایران در ۹ دی بیان داشت: این حضور مرز روشنی میان ملت و دشمن ترسیم کرد و نقشه‌های دشمنان و فتنه‌گران را نقش بر آب ساخت.

امام جمعه دشتی افزود: یوم‌الله ۹ دی نشان داد که بصیرت، کلید عبور از فتنه‌هاست و در فضای پر از شبهه، باید با زمان‌شناسی و بدون تردید از حق و ولایت دفاع کرد.

وی تأکید کرد: ۹ دی یادآور وحدت، ایمان و تبعیت ملت ایران از رهبری در مقاطع حساس انقلاب است و امروز، جامعه بیش از هر زمان دیگری در معرض جنگ روایت‌ها، شایعه‌سازی، تحریف و دوقطبی‌سازی قرار دارد؛ پیام ۹ دی ضرورت هوشیاری و ایستادگی در مسیر ولایت را یادآوری می‌کند.

امام جمعه دشتی همچنین افزود: ۹ دی به ما می‌آموزد که در برابر شبهه، فتنه و تحریف سکوت نکنیم و همواره مدافع حق و حقیقت باشیم.

این مراسم با سخنرانی دکتر صفار هرندی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، و مداحی کربلایی حمیدرضا فاریابی و حضور باشکوه اقشار مختلف مردم در سالن شهدای فرهنگی شهر خورموج برگزار شد.