فایننشال تایمز: امید زلنسکی از بین رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد که پیش بینیهای ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برای دریافت حمایتهای علنی از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ابتدای نشست دو جانبه آنها درست از آب در نیامد.
در این گزارش آمده است: زلنسکی امید داشت از سمت ترامپ در جریان نشست مذکور حمایت شود اما امیدش از بین رفت چرا که ترامپ مجدداً خود را به عنوان یک شخص بی طرف نشان داد.
روز گذشته ترامپ و زلنسکی با یکدیگر دیدار کردند. این چهارمین دیدار میان دو طرف به شمار میرود.
زلنسکی درباره جزئیات دیدارش با ترامپ اعلام کرد: ما همه جنبههای توافق صلح را بررسی کردیم و به نتایج قابل توجهی دست یافتیم. همچنین درباره گامهای بعدی گفتوگو کردیم. توافق کردیم که تضمینهای امنیتی، عنصر کلیدی در مسیر دستیابی به صلحی پایدار است و تیمهای ما به کار بر روی همه ابعاد آن ادامه خواهند داد.
