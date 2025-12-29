زلنسکی: اوکراین آماده صلح است

به گزارش خبرگزاری مهر، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین پس از دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در میامی، طی پیامی در صفحه شخصی خود در ایکس از وی و تیم مذاکراتش تقدیر کرد.

زلنسکی گفت: از آمریکا برای حمایتش از اوکراین تشکر می‌کنم. ما با هم می‌توانیم به سمت صلح گام برداریم.

وی درباره جزئیات دیدارش با ترامپ افزود: ما همه جنبه‌های توافق صلح را بررسی کردیم و به نتایج قابل توجهی دست یافتیم. همچنین درباره گام‌های بعدی گفت‌وگو کردیم. توافق کردیم که تضمین‌های امنیتی، عنصر کلیدی در مسیر دستیابی به صلحی پایدار است و تیم‌های ما به کار بر روی همه ابعاد آن ادامه خواهند داد.

رئیس جمهوری اوکراین گفت: توافق شد که تیم‌های ما در اسرع وقت، از اوایل هفته آینده، برای نهایی کردن تمامی موارد مطرح‌شده دیدار کنند. همچنین با رئیس‌جمهور ترامپ توافق کردیم که او در ماه ژانویه میزبان رهبران اوکراین و اروپا در واشنگتن باشد.

زلنسکی همچنین نوشت: اوکراین آماده صلح است.

درباره ۹۰ درصد مسائل توافق کردیم

رئیس جمهوری اوکراین، شب گذشته در نشست مطبوعاتی مشترک با ترامپ نیز گفته بود درباره ۹۰ درصد طرح صلح ۲۰ بندی، توافق شده است.

زلنسکی گفته بود که درباره ابعاد نظامی و تضمین‌های امنیتی نیز به یک توافق ۱۰۰ درصدی با ترامپ رسیده است.

وی درباره برگزاری همه‌پرسی نیز گفت: ما می‌توانیم درباره هر نکته‌ای از طرح صلح، همه‌پرسی برگزار کنیم. به طور قطع، جامعه ما باید انتخاب کند و رأی بدهد، زیرا این سرزمین متعلق به یک نفر نیست؛ این سرزمین متعلق به ملت ما و نسل‌های آینده است.

رئیس جمهوری اوکراین در واکنش به گفتهٔ ترامپ که «روسیه می‌خواهد اوکراین موفق شود» گفت: این اظهارنظر کمی غیرمنتظره و شگفت‌آور بود، اما نشان می‌دهد که فضای مثبتی برای مذاکرات و امکان همکاری برای بازسازی و پیشرفت اوکراین وجود دارد.