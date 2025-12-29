برگزاری ویژه برنامه حماسه ۹ دی در زاهدان؛ تجلی بصیرت و وحدت

حجت الاسلام والمسلمین علی خیور، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری مراسم‌محوری ۹ دی در زاهدان گفت: این مراسم معنوی و انقلابی روز سه شنبه نهم دی ماه ساعت ۹ صبح در زاهدان برگزار می‌شود و اقشار مختلف مردم، علما، روحانیون، مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا و جوانان انقلابی در این مراسم حضور خواهند یافت.

وی افزود: یوم‌الله ۹ دی به عنوان نماد هوشیاری، آگاهی و بصیرت ملت ایران در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی و تبعیت از ولایت فقیه، جایگاهی ویژه در تقویم سیاسی و اجتماعی کشور دارد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان ادامه داد: در این مراسم، به تبیین ابعاد تاریخی و سیاسی حماسه ۹ دی، به نقش بصیرت عمومی در خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان و حفظ وحدت ملی پرداخته می‌شود.

حجت الاسلام خیور گفت: همچنین بر ضرورت پاسداشت ارزش‌های انقلاب اسلامی و انتقال فرهنگ بصیرت به نسل جوان تأکید می‌شود.

وی تصریح کرد: مسجد جامع زاهدان به عنوان محل برگزاری این مراسم محوری، بار دیگر میزبان اجتماع مردمی خواهد بود که با حضور پرشور خود، وفاداری‌شان را به آرمان‌های امام راحل (ره)، مقام معظم رهبری و نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کنند.