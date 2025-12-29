حجتالاسلام غلامرضا جهانگیری، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان چابهار، در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: تجمع مردمی حماسه یومالله نهم دی به مناسبت روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، روز سهشنبه ۹ دیماه ساعت ۹:۳۰ صبح در مسجد امام حسین (ع) شهرستان چابهار برگزار میشود.
وی با اشاره به اهمیت این روز گفت: این مراسم فرصتی برای تجدید بیعت با آرمانهای انقلاب اسلامی و ولایت فقیه است و حضور پرشور مردم جلوهای از وحدت و بصیرت انقلابی را به نمایش خواهد گذاشت.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان چابهار نیز از همه شهروندان دعوت کرده است تا با حضور در این مراسم، بار دیگر میثاق خود با ولایت و ارزشهای انقلاب اسلامی را تجدید کنند.
