به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری، ظهر یکشنبه در جشنواره هفته پژوهش با تشریح تفاوت‌های بنیادین میان آموزش و پژوهش، گفت که پژوهش به معنای تلاش سخت‌کوشانه است و شکوهمندی علم زمانی تجلی می‌یابد که این تلاش با فناوری همراه شود.

به گفته وی، پژوهش تنها نباید به مباحث بنیادی و نظری محدود شود، چون ما به شدت به پژوهش‌های راهبردی و توسعه‌ای نیازمندیم.

امیری با اشاره به چالش‌هایی نظیر ناترازی آب و انرژی و بحران‌های صنعتی، خاطرنشان کرد که پژوهش باید برای حل این مسائل، یک راهبرد ارائه دهد.

لزوم کاربردی شدن پایان‌نامه‌ها

استاندار فارس در ادامه، رویکرد پایان‌نامه‌نویسی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: باید پایان‌نامه‌هایی بگیریم که مشکلی را حل بکنند. محققان باید بتوانند پاسخ دهند که سوال پژوهشی آن‌ها می‌خواهد چه مشکلی از جامعه حل کند؟

ارتباط دانشگاه و صنعت؛ یک ضرورت ساختاری

امیری با مقایسه ارتباط صنعت و دانشگاه با چرخ‌دنده‌های ماشین، هشدار داد که فقدان ارتباط هدفمند باعث می‌شود علی‌رغم مصرف انرژی، قدرتی به موتور منتقل نشود که تبدیل به حرکت شود.

وی همچنین به لزوم به‌کارگیری دانش در حل آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: آسیب‌های اجتماعی فقط از طریق نیروی انتظامی و دستگاه قضائی حل نمی‌شوند. در مواجهه با پیچیدگی‌های جامعه مدرن، علوم سنتی مانند روانشناسی و جامعه‌شناسی به تنهایی پاسخگو نیستند و باید از علوم عقلی، منطق و فلسفه استفاده کرد و این اصول را در زندگی مردم جاری ساخت.

استاندار فارس تصریح کرد: علم تولید و تبدیل به دانایی می‌شود، بعد که دانش تبدیل به دانایی شد، مشکلات اجتماعی حل می‌شود. اعتماد به پژوهش تنها زمانی حاصل می‌شود که خروجی‌های علمی، مشکلات را اثباتاً حل کرده باشند.