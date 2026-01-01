تقویت تعاملات راهبردی «امنیت و انرژی» در جنوب کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر ابوالقاسم رضایی صبح پنجشنبه در نشست راهبردی با هدف هم‌افزایی میان نیروهای مسلح و صنعت زیرساختی برق فارس با تبیین جایگاه راهبردی صنعت برق در پدافند غیرعامل، گفت: پایداری شبکه برق، پیش‌نیاز اصلی اجرای مأموریت‌های حساس و حفظ آمادگی زیرساخت‌های دفاعی است. از این رو، تعامل نزدیک میان مجموعه‌های نظامی و شرکت برق منطقه‌ای فارس برای صیانت از آرمان‌های نظام و رفاه مردم شریف استان‌های فارس و بوشهر یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

نواب قائدی، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای فارس نیز در این جلسه ضمن قدردانی از نگاه حمایتی ارتش جمهوری اسلامی، تأکید کرد: صنعت برق در منطقه جنوب با تمام توان در جهت تأمین انرژی پایدار و باکیفیت گام برمی‌دارد و آمادگی کامل دارد تا در قالب تفاهم‌نامه‌های همکاری، از ظرفیت‌های متقابل برای تقویت زیرساخت‌ها و هم‌افزایی عملیاتی بهره ببرد.