به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه ۸ دی ۱۴۰۴ در مراسم افتتاحیه کنفرانس بین‌المللی «دیپلماسی و مقاومت در مکتب حاج قاسم» به ایراد سخنرانی پرداخت. وی در این مراسم که با حضور اندیشمندان و میهمانان بین‌المللی برگزار شد، به بررسی جایگاه میراث سردار سپهبد قاسم سلیمانی در سیاست خارجی ایران پرداخت و اهمیت آن را در راستای «دیپلماسی مقاومت محور» جمهوری اسلامی ایران تشریح کرد.

عراقچی با اشاره به سالگرد شهادت سردار سلیمانی گفت: اجازه دهید نه از خود او، که از میراث او برای سیاست خارجی سخن بگویم. حاج قاسم معمار محور مقاومت در منطقه بود، اما تأثیرات این معماری بسیار فراتر از سیاست‌های جاری و رویکردهای اجرایی در سیاست خارجی خود را نشان داده است.

وی تأکید کرد که تفکر سردار سلیمانی که تجلی آرمان‌های انقلاب اسلامی و اصول قانون اساسی ایران است، منبعث از بنیان نظری و مبنای سیاست خارجی کشور بوده و می‌توان آن را «دیپلماسی مقاومت محور» نامید.

وزیر امور خارجه ایران افزود که دیپلماسی موفق، ترکیبی از شجاعت و تدبیر در تعامل با دیگران است و بدون استفاده از فن دیپلماسی، ارتباطات نظم و نسق نمی‌گیرد و تلاش‌ها برای ارتقای قدرت در ابعاد مختلف به ثمر نمی‌رسد.

وی یادآور شد: مذاکره هنر دیپلماسی است و تقویت آن به معنای کاهش هزینه‌ها، نهادینه کردن دستاوردها و پیروزی در صلح و جنگ است.

عراقچی تأکید کرد که دیپلماسی به تنهایی راه به جایی نمی‌برد و آنچه تعیین‌کننده است، مؤلفه‌های قدرت ملی» است که جایگاه کشور را در نظام بین‌الملل مشخص می‌کند و منافع ملی را تولید، تکثیر و محافظت می‌کند.

وی با اشاره به نظام جهانی کنونی، گفت: در نظام آشوب‌زده امروز، نمی‌توان به قدرت و مؤلفه‌های آن نگاه تک‌بعدی داشت. قدرت ملی در اشکال مختلف بروز می‌کند و یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها، قدرت معنایی و توان گفتمان‌سازی است.

عراقچی توضیح داد که گفتمان مجموعه‌ای فکری منسجم است که بر مبنای ارزش‌ها، فرهنگ و اعتقادات جامعه ارائه شده و بر سرنوشت مردم و کشور تأثیر می‌گذارد. وی افزود: کشورهایی که قادر به گفتمان‌سازی مناسب هستند، اهداف خود را سریع‌تر محقق می‌کنند و جمهوری اسلامی ایران با گفتمان انقلاب اسلامی و مقاومت در سطوح ملی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای موفق به این امر شده است.

عراقچی تأکید کرد: دیپلماسی مقاومت محور، مبنای سیاست خارجی ایران را تشکیل می‌دهد و محور مقاومت یکی از ابعاد آن است. سردار سلیمانی تجسم عینی و عملیاتی مقاومت بود و حضور او در جبهه‌های دفاعی سنگری مستحکم در برابر تهدیدات ایجاد کرد.

وی افزود که امنیت پایدار تنها با زرادخانه‌های نظامی حاصل نمی‌شود، بلکه در اراده‌های استوار و ایمان و ایثار ملت‌ها ریشه دارد.

وزیر امور خارجه ادامه داد که میراث سردار سلیمانی محدود به برنامه‌ریزی‌های عملیاتی نبود، بلکه با نگاهی استراتژیک و فراملی، گفتمان مقاومت را از مفهوم نظری به یک قدرت ملموس و مؤثر در منطقه تبدیل کرد و ثابت کرد که مقاومت یک «انتخاب» استراتژیک است و تنها راه ممکن برای ملت‌هایی است که کرامت خود را بر هر چیز دیگری ترجیح می‌دهند.

وی تأکید کرد که دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک دیپلماسی مقاومت محور، پیام عدالت‌خواهی، استکبارستیزی و دفاع از حقوق ملت‌های محروم را با زبان مستدل و در چارچوب اصول حقوق بین‌الملل به جهان منتقل می‌کند.

عراقچی با اشاره به شرایط حساس جهانی گفت: در دوره‌ای که نظم بین‌المللی قانون‌محور به زورمحور تغییر شکل داده و تفکر «صلح از طریق زور» بر «صلح از طریق دیپلماسی» غلبه کرده، سیاست خارجی ایران با ماهیت عدالت‌خواهانه و ضد سلطه، پرطنین‌تر از گذشته در مقابل قدرت‌های زورگو ایستاده است.

وی افزود که رمز موفقیت در این مسیر، مقاومت و تاب‌آوری است و بدون استقامت، هیچ آرمان عدالت‌خواهانه‌ای به مقصد نمی‌رسد.

وزیر امور خارجه ایران تأکید کرد که مقاومت تنها در وجه نظامی خلاصه نمی‌شود، بلکه باید در حوزه‌های اقتصادی، دیپلماسی فعال و هوشمند، پایداری فرهنگی و هنری، پیشرفت علمی و فناوری، قدرت نرم و رسانه‌ای نیز متجلی شود.

وی توضیح داد که مقاومت اقتصادی به معنای کاهش وابستگی، تقویت تولید داخلی و متنوع‌سازی منابع است و مقاومت فرهنگی به معنای صیانت از هویت، مقابله با تهاجم نرم و تولید علم و اندیشه بومی است. همچنین مقاومت دیپلماتیک به معنای عدم انحراف از منافع ملی و ارائه روایت مستند و قانع‌کننده به جهان است.

عراقچی یادآور شد که قلب جریان مقاومت، ایستادگی در برابر اشغالگری تاریخی و توسعه‌طلبانه رژیم صهیونیستی است و تجربه تاریخ نشان داده است که بدون قدرت بازدارنده مردمی و میدانی، هیچ ابتکار و گزینه‌ای موفق نخواهد بود.

وی افزود: امروز مقاومت فلسطین، به ویژه با تکیه بر توان خود، به بازیگری تعیین‌کننده و اثرگذار در منطقه تبدیل شده و توهم شکست‌ناپذیری رژیم صهیونیستی را باطل کرده است.

وزیر امور خارجه ایران تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران به حمایت اخلاقی، سیاسی و قانونی از گفتمان مقاومت ادامه خواهد داد و واقعیت‌های منطقه و جهان نشان می‌دهد که مقاومت به یک واقعیت ژئوپلیتیک انکارناپذیر و یکی از بازیگران اصلی شکل‌دهی به نظم آینده خاورمیانه تبدیل شده است. وی افزود که این نظم باید بر اراده آزاد مردم، احترام به حاکمیت ملی، عدالت و همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه مبتنی باشد، نه تحمیل و زورگویی قدرت‌های فرامنطقه‌ای.

عراقچی در پایان سخنان خود گفت: راه شهید سلیمانی، راه عقلانیت، ایثار، تدبیر و مقاومت فعال و هوشمند است و ما با اقتدا به این اسوه‌ها، با اعتماد به خداوند متعال و تکیه بر قدرت مردم، مسیر خود را ادامه خواهیم داد.