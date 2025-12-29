  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۸ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۰۰

فراخوان مرحله دوم طرح دستیار فناوری منتشر شد

در راستای بهبود توانمندی دانشجویان در زمینه مهارت‌های مرتبط با کسب و کار و توسعه فردی، فراخوان مرحله دوم طرح «دستیار فناوری» توسط معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، در این طرح دانشجویان رشته‌های مختلف مهندسی، علوم پایه، مدیریت، کار آفرینی و هنر در اولویت پذیرش قرار دارند و می‌توانند از یکم تا پانزدهم بهمن ماه از طریق وب‌سایت zisfa.irandoc.ac.ir ثبت‌نام کنند.

این طرح به منظور هدایت دانشجویان در استفاده کاربردی و کسب تجربه عملی و شکل‌گیری دانشگاه جامعه محور، پاسخگو و کارآفرین و ایجاد انگیزه و ایجاد امید و نشاط در بین دانشجویان و کمک به تربیت نیروی متخصص برای زیست بوم نوآوری کشور طراحی و برنامه‌ریزی شده است.

دبیرخانه این طرح در پارک‌های علم و فناوری سراسر کشور است که با راهبری و هدایت دانشگاه و پارک‌های هر استان برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود.

کد خبر 6705655
زهرا سیفی

