فراخوان مرحله دوم طرح دستیار فناوری منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، در این طرح دانشجویان رشته‌های مختلف مهندسی، علوم پایه، مدیریت، کار آفرینی و هنر در اولویت پذیرش قرار دارند و می‌توانند از یکم تا پانزدهم بهمن ماه از طریق وب‌سایت zisfa.irandoc.ac.ir ثبت‌نام کنند.

این طرح به منظور هدایت دانشجویان در استفاده کاربردی و کسب تجربه عملی و شکل‌گیری دانشگاه جامعه محور، پاسخگو و کارآفرین و ایجاد انگیزه و ایجاد امید و نشاط در بین دانشجویان و کمک به تربیت نیروی متخصص برای زیست بوم نوآوری کشور طراحی و برنامه‌ریزی شده است.

دبیرخانه این طرح در پارک‌های علم و فناوری سراسر کشور است که با راهبری و هدایت دانشگاه و پارک‌های هر استان برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود.