به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، حامد باقری فراهانی مدیرکل دفتر همکاریهای علمی و بین المللی دانشگاه با اعلام این خبر اظهار داشت: کارگروه جذب و پذیرش دانشجویان بینالملل سازمان امور دانشجویان در جلسه اخیر خود، با جذب و پذیرش دانشجویان بین الملل در مراکز آموزش علمیکاربردی آتشنشانی تهران و صنعت آب و برق خوزستان موافقت کرد.
باقری افزود: بر اساس این مجوز، مراکز مذکور میتوانند در رشتههای تخصصی مرتبط با مأموریت خود پذیرای دانشجویان بینالمللی باشند.
وی اظهار داشت: این مهم در چهارچوب هدف گذاریهای برنامه هفتم پیشرفت کشور و در راستای سیاستهای کلان دانشگاه جامع علمیکاربردی مبنی بر بینالمللی سازی آموزشهای مهارتی و توسعه تعاملات علمی و فرهنگی با سایر کشورها محقق شد.
مدیرکل دفتر همکاریهای علمی و بین المللی دانشگاه جامع علمی کاربردی تصریح کرد: با همکاری دفاتر گسترش و نظارت دانشگاه، مراکز مستعد جذب دانشجویان بین الملل شناسایی شدهاند و به تدریج ضمن هماهنگی با سازمان امور دانشجویان مراحل اخذ مجوز جذب و پذیرش برای این مراکز طی خواهد شد.
باقری در خاتمه گفت: لیست مراکز شناسایی شده بسته نیست و سایر مراکز آموزش علمی کاربردی در صورت تأمین استانداردهای لازم برای اخذ مجوز جذب و پذیرش دانشجوی بین الملل میتوانند به این لیست اضافه شوند.
