افت ورود بیش از ۶ میلیون خودرو به محورهای ورودی استان قم

به گزارش خبرنگار مهر، حمید سالاری پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح آخرین وضعیت ترددهای جادهای استان قم اظهار کرد: بر اساس اطلاعات ثبتشده در سامانههای هوشمند، از ابتدای سال جاری تا پایان ۹ ماهه نخست، بیش از ۵۷ میلیون و ۷۸۲ هزار دستگاه خودرو وارد استان قم شدهاند که این رقم در مقایسه با بیش از ۶۴ میلیون و ۴۶۸ هزار دستگاه خودرو در بازه زمانی مشابه سال گذشته، کاهش حدود ۱۰ درصدی را نشان میدهد.
وی با اشاره به ترکیب وسایل نقلیه ورودی افزود: در این مدت، بیش از ۱۴ درصد از کل خودروهای واردشده به استان را وسایل نقلیه سنگین شامل کامیونها و ناوگان باری تشکیل دادهاند که نقش قابل توجهی در ترددهای بیناستانی و حملونقل کالا ایفا میکنند.
رئیس مرکز مدیریت راههای استان قم، آزادراه تهران–قم را پرترددترین مسیر ورودی استان معرفی کرد و گفت: در بازه زمانی ۹ ماهه گذشته، بیش از ۱۳ میلیون و ۷۹۳ هزار دستگاه خودرو از طریق این آزادراه وارد استان شدهاند که بالاترین سهم تردد ورودی را به خود اختصاص داده است.
سالاری در مقابل، کمترین میزان تردد ثبتشده را مربوط به محور سلفچگان–دستجرد دانست و بیان کرد: طی این مدت، حدود ۷۲۹ هزار دستگاه خودرو از این محور وارد استان قم شدهاند که در مقایسه با سایر مسیرهای ورودی، کمترین حجم تردد را داشته است.
وی در ادامه به شاخصهای سرعت در شبکه راههای استان اشاره کرد و گفت: میانگین سرعت ثبتشده خودروها در محورهای مواصلاتی استان قم طی ۹ ماه نخست امسال، نزدیک به ۸۶ کیلومتر در ساعت بوده است که این عدد حاصل پایش مستمر سامانههای ترددشمار و نظارت تصویری است.
رئیس مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان قم همچنین به وضعیت ترددهای آذرماه امسال پرداخت و اظهار داشت: طی آذرماه سال جاری، حدود ۵ میلیون و ۴۲۸ هزار دستگاه خودرو وارد استان قم شدهاند که این میزان نسبت به آذرماه سال گذشته با ثبت بیش از ۶ میلیون و ۶۸۶ هزار دستگاه خودرو، کاهش ۱۹ درصدی را نشان میدهد.
به گفته سالاری، شرایط نامساعد جوی از جمله بارش باران و برف در آذرماه، از عوامل اصلی کاهش ترددهای جادهای ورودی به استان قم در این بازه زمانی بوده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به زیرساختهای هوشمند پایش ترافیک در استان قم اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، ۸۷ دستگاه سامانه ترددشمار جادهای در محورهای مختلف استان مستقر است که وظیفه ثبت و پایش ترددهای جادهای را بر عهده دارند.
سالاری افزود: علاوه بر این سامانهها، ۸۳ دستگاه دوربین ثبت تخلف، ۳۲ دستگاه دوربین نظارت تصویری، چهار سامانه عکسبرداری ثابت، چهار تابلوی پیام متغیر، یک دستگاه دوربین ترددشمار و یک سامانه توزین در حال حرکت در محورهای استان قم فعال هستند.
رئیس مرکز مدیریت راههای استان قم با اشاره به سایر تجهیزات هوشمند این مرکز تصریح کرد: یک سامانه پلاکخوان در ورودی و خروجی پایانه مسافری کوثر قم، ۷۹ دستگاه بیسیم دستی و خودرویی و همچنین ۱۳۷ دستگاه سامانه ردیاب خودرویی از دیگر امکانات فعال استان است که بهصورت مستمر توسط این مرکز پایش و مدیریت میشوند.
وی در پایان با تأکید بر نقش راهبردی سامانههای هوشمند جادهای در ارتقای ایمنی و مدیریت ترافیک خاطرنشان کرد: توسعه کمی و کیفی تجهیزات هوشمند جادهای، متناسب با نیازهای ترافیکی استان، همواره در دستور کار مرکز مدیریت راههای استان قم قرار دارد و این روند بهصورت سالانه دنبال میشود.
