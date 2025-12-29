به گزارش خبرگزاری مهر، حمید پرورشی‌خرم با اشاره به محورهای درگیر سامانه بارشی اظهار کرد: گردنه‌های گرین در نهاوند و اسدآباد، مسیر همه‌کسی بهار، سوباشی کبودرآهنگ، محور گنجنامه–تویسرکان، جاده همدان–ملایر و بخش‌هایی از مسیرهای شهرستان درگزین از جمله نقاطی هستند که تحت تأثیر کولاک و بارش پراکنده برف قرار گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه نیروهای راهداری به‌صورت مستمر در این مسیرها حضور دارند، افزود: در جریان این سامانه بارشی، عملیات امدادرسانی به ۶۵ نفر از مسافرانی که در محورهای برفی گرفتار شده بودند، انجام شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان با اشاره به تداوم هشدارهای هواشناسی طی ۲ روز آینده، از رانندگان خواست از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کنند و گفت: در صورت ضرورت سفر، همراه داشتن تجهیزات ایمنی و زمستانی به‌ویژه زنجیرچرخ الزامی است.

پرورشی‌خرم تأکید کرد: رانندگان پیش از آغاز سفر نسبت به سلامت فنی خودرو اطمینان حاصل کرده و برای آگاهی از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی با سامانه تلفنی ۱۴۱ تماس بگیرند تا سفری ایمن‌تر داشته باشند.