به گزارش خبرنگار مهر، حمید پرورشی خرم صبح سه شنبه در جمع راهداران همدان گفت: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان با ۳۴ راهدارخانه ثابت و سیار و بیش از ۵۳۰ نفر اکیپ و تجهیزات لازم در خدمت کاربران جاده های استان همدان است.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان همدان از آماده باش ۵۳۰ نفر راهدار در دو شیفت و ۲۹۰ دستگاه ماشینآلات برف روب، نمک پاش و غیره مخصوص حوزه راهداری خبر داد
حمید پرورشی خرم اظهار داشت: با توجه به رصد دقیق شرایط جوی و اعلام زمان بارش قبل از لزوم انجام عملیات راهداری ماشینآلات نیز از نظر فنی معاینه و کنترل شده و بارگیری مصالح شامل نمک و ماسه و مواد یخ زدا انجام و به محض شروع بارش نمک پاشی در راه ها انجام می شود.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان همدان با ارائه توضیحاتی در زمینه تصادفاتی که اخیرا در محور اسد آباد رخ داده است، گفت: تنها دلیل رخداد این این حوادث بی دقتی رانندگان در رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و عدم رعایت سرعت مطمئنه بوده است.
وی ضمن تاکید بر دقت بیشتر رانندگان و توجه به تابلوهای هشدار دهنده بیان کرد: میزان بارش برف طی یک ماهه گذشته خیلی زیاد نبوده و طی بارش های پیش آمده هیچ تصادفات ناشی از سرخوردگی و یخزدگی گزارش نشده است.
پرورشی خرم ضمن ارائه توضیحاتی در زمینه اقدامات انجام شده در حوزه راهداری گفت: اکیپهای راهداری در محور همدان- تهران و همچنین گردنه تجرک در ۴۵ کیلومتری دخان نمک پاشی و برف روبی جاده ای را به انجام رسانده اند.
وی تاکید کرد: راهداران به صورت شبانه روزی در سایر محورهای برف گیر استان از جمله گردنه اسدآباد، گردنه دولایی تویسرکان، گردنه آورزمان، گردنه گرین در محور نورآباد، محور ملایر -توره، محور سامن-بروجرد، محور همدان - ملایر، سرخآباد تا گردنه زاغه و محورهای قهاوند فعال بوده و تردد در تمام جاده ها بدون مشکل انجام شده است.
وی به مصرف ۳ هزار و ۶۶۶ تن شن و ماسه و ۵۰ هزار لیتر محلول یخزدا در بارش چند روز گذشته در محورها اشاره کرد و افزود: ۳۲۴ دستگاه خودرو رهاسازی و ۴۵ نفر نیز توسط اکیپهای راهداری اسکان داده شدهاند.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان همدان افزود: گشت زنی اکیپهای راهداری به صورت شیفتی ادامه داشته تا چنانچه مشکلی در خصوص آبگرفتگی یا عدم دید رانندگان ایجاد شود راهداران در کوتاه ترین زمان خدمات خود را ارائه کنند.
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