به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا پرورشی خرم صبح یکشنبه در جلسه بررسی وضعیت راههای استان همدان گفت: در راستای رسیدگی به حریم راههای استان همدان از ابتدای سال جاری تاکنون افزون بر ۸۱۲ کیلومتر پاک سازی حریم در محورهای مواصلاتی استان همدان اجرا شده است.

معاون راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان افزود: به منظور ایمن سازی جاده ها و پیشگیری از ساخت و سازهای بدون مجوز و اشغال حریم راه ها ۱۴۳ مورد از اموری که حریم راه را مورد تعرض قرار می داد، متوقف شد.

حمید رضا پرورشی خرم با اشاره به رسیدگی به درخواست ها و اعلام نظر طبق قوانین بیان کرد: تخریب ۷۳ مورد امور اجرایی مانند دیوار کشی یا ساخت و سازهای واقع در حریم راه ها نیز انجام شده است.

وی افزود: علاوه بر پاکسازی حریم راهها، یک هزار و ۸۰ عدد تابلوی اخطاری و انتظامی در محورها نصب و بیش از دو هزار و ۱۸۲ عدد تابلو اخطاری و انتظامی نیز تعمیر شده است.

وی گفت: تابلوهای اطلاعاتی نیز نقش به سزایی در افزایش ایمنی جاده ها و آگاهی رانندگان دارند و طی سه ماهه سالجاری بیش از ۳۹ متر مربع تابلوهای اطلاع رسانی در ابعاد و با مضامین مختلف در جاده ها نصب و ۲۶ متر مربع از این نوع تابلوها نیز تعمیر و یا بازنویسی شده اند.

پرورشی اظهار داشت: خط کشی میزان ایمنی و دید در شب رانندگان را تا حد زیادی افزایش می دهد و سبب هدایت آنها در مسیر خود می شود به همین منظور خط کشی راه های آسفالته نیز به طول ۲۳۶ کیلومتر انجام شده است.

وی یادآورشد: در راستای حفظ، توسعه و احداث شبکه روشنایی راهها نیز سرویس و نگهداری ۷۳۶ دستگاه چراغ های چشمک زن و هم چنین چراغ های مه شکن در ۱۱۳ کیلومتر از محورهای مواصلاتی انجام شده است.

وی گفت: تهیه و نصب ۹۶۰ متر نیوجرسی در بعضی مسیرها نیز به منظور حفظ و افزایش ایمنی صورت گرفته و علاوه بر آن با تعمیر هزار متر گاردریل و شستشوی نیوجرسی و علائم ایمنی سعی بر کمک بیشتر به رانندگان و کاهش خطرات جاده ای شده است.