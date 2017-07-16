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۲۵ تیر ۱۳۹۶، ۱۰:۵۷

معاون راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان عنوان کرد:

آزادسازی ۸۱۲ کیلومتر از حریم راه‌های استان همدان

آزادسازی ۸۱۲ کیلومتر از حریم راه‌های استان همدان

همدان - معاون راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان از آزادسازی ۸۱۲ کیلومتر از حریم راه‌های استان همدان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا پرورشی خرم صبح یکشنبه در جلسه بررسی وضعیت راههای استان همدان گفت: در راستای رسیدگی به حریم راههای استان همدان از ابتدای سال جاری تاکنون افزون بر ۸۱۲ کیلومتر پاک سازی حریم در محورهای مواصلاتی استان همدان اجرا شده است.

معاون راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان افزود: به منظور ایمن سازی جاده ها و پیشگیری از ساخت و سازهای بدون مجوز و اشغال حریم راه ها ۱۴۳ مورد از اموری که حریم راه را مورد تعرض قرار می داد، متوقف شد.

حمید رضا پرورشی خرم با اشاره به رسیدگی به درخواست ها و اعلام نظر طبق قوانین بیان کرد: تخریب ۷۳ مورد امور اجرایی مانند دیوار کشی یا ساخت و سازهای واقع در حریم راه ها نیز انجام شده است.

وی افزود: علاوه بر پاکسازی حریم راهها، یک هزار و ۸۰ عدد تابلوی اخطاری و انتظامی در محورها نصب و بیش از دو هزار و ۱۸۲ عدد تابلو اخطاری و انتظامی نیز تعمیر شده است.

وی گفت: تابلوهای اطلاعاتی نیز نقش به سزایی در افزایش ایمنی جاده ها و آگاهی رانندگان دارند و طی سه ماهه سالجاری بیش از ۳۹ متر مربع تابلوهای اطلاع رسانی در ابعاد و با مضامین مختلف در جاده ها نصب و ۲۶ متر مربع از این نوع تابلوها نیز تعمیر و یا بازنویسی شده اند.

پرورشی اظهار داشت: خط کشی میزان ایمنی و دید در شب رانندگان را تا حد زیادی افزایش می دهد و سبب هدایت آنها در مسیر خود می شود به همین منظور خط کشی راه های آسفالته نیز به طول ۲۳۶ کیلومتر انجام شده است.

وی یادآورشد: در راستای حفظ، توسعه و احداث شبکه روشنایی راهها نیز سرویس و نگهداری ۷۳۶ دستگاه چراغ های چشمک زن و هم چنین چراغ های مه شکن در ۱۱۳ کیلومتر از محورهای مواصلاتی انجام شده است.

وی گفت: تهیه و نصب ۹۶۰ متر  نیوجرسی در بعضی مسیرها نیز به منظور حفظ و افزایش ایمنی صورت گرفته و علاوه بر آن با تعمیر هزار متر گاردریل و شستشوی نیوجرسی و علائم ایمنی سعی بر کمک بیشتر به رانندگان و کاهش خطرات جاده ای شده است.

کد مطلب 4032091

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