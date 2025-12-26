  1. استانها
حکمی: بارش برف و باران خراسان رضوی را فرا می گیرد

مشهد- کارشناس هواشناسی خراسان رضوی گفت: از روز دوشنبه بر حجم بارش‌ها در خراسان رضوی افزوده می شود و بارش‌ها به شکل باران و برف تا سه‌شنبه مناطق گسترده‌تری از استان را در فرا می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سارا حکمی اظهار کرد: از اواسط هفته آینده بویژه روز دوشنبه نخستین بارش زمستانی این استان را دربر می‌گیرد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: با گسترش جریانات ناپایدار و افزایش ابر و وزش باد از فردا شنبه و همچنین یکشنبه وقوع بارش‌های پراکنده بویژه در ارتفاعات استان پیش‌بینی می‌شود.

وی اضافه کرد: از روز دوشنبه بر حجم بارش‌ها در استان افزوده شده و بارش‌ها به شکل باران و برف تا سه‌شنبه مناطق گسترده‌تری از استان را در فرا می‌گیرد.

حکمی ادامه داد: دمای هوا استان و مشهد امروز جمعه در مقایسه با دیروز چند درجه سردتر خواهد شد اما روند افزایش دما از فردا تا روز سه‌شنبه ادامه خواهد داشت.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی اظهار کرد: دیروز قوچان با منفی هشت درجه و داورزن با ۱۲ درجه سانتیگراد سردترین و خنک‌ترین شهرهای استان بودند، نوسانات دمایی دیروز مشهد نیز بین ۱۰ و منفی یک درجه سانتیگراد ثبت شد.

