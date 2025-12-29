به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد لطفی نیاسر، رئیس ستاد کنگره شهدای قم، پیش از ظهر دوشنبه در جلسه رسمی و علنی شورای شهر قم با مرور پیشینه برگزاری این رویداد فرهنگی گفت: تاکنون دو دوره کنگره شهدای استان برگزار شده است که نخست در دهه ۷۰ و بار دیگر در سال ۱۴۰۱ که هر دو دوره دستاوردهای ارزشمندی در زمینه مستندسازی، تولید کتاب و ایجاد زیرساخت‌های فرهنگی به همراه داشت و امروز پشتوانه دوره سوم محسوب می‌شود.



وی با اشاره به برنامه‌ریزی اولیه کنگره اظهار کرد: در آغاز، افق پنج‌ساله‌ای برای این دوره پیش‌بینی شده بود، اما به دلایل مختلف بخش قابل توجهی از این زمان از دست رفت و اکنون حدود یک سال و نیم فرصت در اختیار داریم و لازم است با نگاهی جهادی و فشرده، اقدامات اساسی و جریان‌ساز را دنبال کنیم.



رئیس ستاد کنگره شهدای قم، ماهیت رویداد را فراتر از یک یادواره دانست و افزود: نخستین اصل ما این است که کنگره شهدای قم صرفاً یک نشست بزرگ یا یادواره نیست، بلکه یک جریان فرهنگی بزرگ است که باید اثرگذاری آن بلندمدت باشد و تفاوت اساسی کنگره با اجلاسیه‌ها و آئین‌های مقطعی در همین جریان‌سازی و استمرار اجتماعی آن است.



وی همچنین بر مردمی بودن کنگره تأکید کرد و گفت: دفاع مقدس به تعبیر رهبر معظم انقلاب، توسط مردم اداره شد و استمرار آن نیز باید مردمی باشد. حضور نهادهای اجتماعی، شوراها و نمایندگان مردم، شاخصی مهم در تحقق این رویکرد است و ما در دوره سوم بر تقویت این بُعد توجه ویژه داریم.



حجت‌الاسلام لطفی نیاسر ضرورت هم‌افزایی ظرفیت‌ها در فرصت محدود باقی‌مانده را مورد تأکید قرار داد و خاطرنشان کرد: برای پیشبرد برنامه‌ها، دستگاه‌ها را به سه دسته همکاران، همراهان و پشتیبانان تقسیم کرده‌ایم و معتقدیم در استان قم هیچ نهادی بی‌ارتباط با موضوع جهاد و شهادت نیست.



وی اصل چهارم کنگره را تلفیق دین، حماسه و هنر معرفی کرد و افزود: تمام برنامه‌ها باید ترکیبی هوشمندانه از این سه مؤلفه باشد تا بتواند الگوسازی مؤثر و قابل فهم برای نسل جوان ایجاد کند.



رئیس ستاد کنگره شهدای قم با هشدار نسبت به پیامدهای غفلت از فرهنگ ایثار و شهادت اظهار داشت: بی‌توجهی به این فرهنگ، زمینه‌ساز گسست نسلی و تضعیف هویت اجتماعی خواهد شد و هویت فرهنگی با حافظه تاریخی شکل می‌گیرد و اگر می‌خواهیم هویت قم زنده و پویا بماند، باید فرهنگ ایثار و شهادت در حافظه تاریخی مردم و جوانان استان ماندگار شود.