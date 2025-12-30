به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، در نشست هم‌آفرینی و فرهیختگان چهارمین دوره مهرواره «هوای نو» که در مجموعه فرهنگی شهدای هفتم تیر برگزار شد، با تأکید بر اینکه هیئت یک سرمایه بزرگ اجتماعی و دینی است، اظهار کرد: مسئله اصلی امروز هیئت‌ها صرفاً توسعه کمی نیست، بلکه این است که چگونه می‌توان با کمترین آسیب و بیشترین اثرگذاری، نقش هیئت را در شرایط جدید ارتقا داد و عمیق‌تر کرد.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در سال‌های اخیر افزود: دشمن پس از ناکامی در جنگ نظامی، تمرکز خود را بر جنگ تبلیغاتی و رسانه‌ای گذاشته است؛ نبردی که با عناوینی چون جنگ ترکیبی، جنگ شناختی، جنگ روانی و جنگ روایت‌ها شناخته می‌شود. در این میدان، هیئت‌ها مأموریتی روشن و غیرقابل جایگزین دارند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با تأکید بر اینکه رهبر انقلاب، هیئت را «کانون جهاد تبیین» معرفی کرده‌اند، تصریح کرد: این انتظار، نه غیرواقعی است و نه نابجا. هیئت به‌دلیل پیوند عمیق با فطرت مردم، نوجوانان، محلات و شبکه‌های اجتماعی مردمی، از ظرفیت بی‌بدیلی برای روشنگری و تبیین برخوردار است.

قمی با بیان اینکه هیئت تنها یک نهاد آئینی نیست، گفت: هیئت یک نهاد اجتماعی زنده و اثرگذار است که می‌تواند هم‌زمان در حل مسائل مردم و میدان تبیین نقش‌آفرینی کند. هیئتی که گره‌ی از کار جامعه باز می‌کند، دقیقاً در مسیر مأموریت تاریخی خود قرار دارد.

وی با تأکید بر مردمی ماندن هیئت‌ها افزود: سازمان تبلیغات اسلامی به‌دنبال اداری، دولتی یا بروکراتیک‌کردن هیئت‌ها نیست. هیئت یک جریان دلی، الهی و مردمی است، اما در عین حال نیازمند انسجام، حکمت، سازوکار روشن و الگوهای موفق برای اثرگذاری پایدار است.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به اهمیت الگوسازی از تجربه‌های موفق خاطرنشان کرد: هیئت‌های تراز و اثرگذار، به‌ویژه آن‌هایی که به‌صورت شبکه‌ای و پیوسته فعالیت می‌کنند، می‌توانند بار مهمی از جهاد تبیین را بر دوش بکشند. این تجربیات باید شناسایی، برجسته و در اختیار سایر هیئت‌ها قرار گیرد.

وی افزود: هیئت‌های محلی، حتی در دورافتاده‌ترین نقاط، که با محور محبت سیدالشهدا (ع) در حال حل مسائل واقعی مردم هستند، ستون اصلی این حرکت بزرگ‌اند و نباید این سرمایه عظیم دست‌کم گرفته شود. هر گامی که امروز در هیئت برداشته می‌شود، باید اثر ملموس اجتماعی داشته باشد.

قمی با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفی فعالیت‌های هیئتی تصریح کرد: مسیر پیش‌روی هیئت‌ها نیازمند غنی‌سازی مستمر در ابعاد هنری، رسانه‌ای، اجرایی و حتی پژوهشی است. خوشبختانه این روند در سال‌های اخیر رو به رشد بوده و نشانه‌های آن به‌وضوح دیده می‌شود.

وی درباره رویکرد ارزیابی در رویدادهای فرهنگی حوزه هیئت گفت: سنجه‌ها و معیارها آگاهانه و با سخت‌گیری تعریف شده‌اند. هیئت محل کرامت اهل‌بیت (ع) و تطهیر فضای جامعه است، نه محلی برای طرد افراد. داوری‌ها باید دقیق، کارشناسی و منصفانه باشد و حتی بیان این‌که آثار خوب بوده اما اثر برتر وجود نداشته، هیچ ایرادی ندارد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به مسئولیت خادمان و پرچمداران هیئت‌ها خاطرنشان کرد: این افراد می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در الگوسازی و تفاوت‌آفرینی داشته باشند و از همین رو، نگاه داوران و مربیان در مسیر رشد هیئت‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی همچنین با استقبال از تخصصی‌تر شدن رشته‌ها و محدودتر شدن دسته‌بندی‌ها گفت: نگاه تخصصی نباید ما را از انتظاری که رهبر معظم انقلاب از پدیده هیئت دارند، غافل کند. معیار نهایی ارزیابی هیئت‌ها باید در همین منظومه فکری و فرهنگی تعریف شود.

قمی در پایان با قدردانی از داوران، متخصصان و فعالان فرهنگی سراسر کشور تأکید کرد: «هوای نو» یک سازوکار صرفاً جشنواره‌ای یا دولتی نیست، بلکه حاصل همت جمعی هیئتی‌هاست. سخت‌گیری‌های دلسوزانه، تذکرهای دقیق و توجه به جزئیات، می‌تواند یک کار خوب را به اثری ماندگار و اثرگذارتر تبدیل کند و خیر و برکت آن را به خادمان اهل‌بیت (ع) برساند.