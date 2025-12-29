حجت‌الاسلام محمدرضا فاضلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به نگاه اسلام به زندگی اجتماعی اظهار کرد: اسلام دین گوشه‌نشینی، کناره‌گیری از جامعه و رهبانیت نیست، بلکه دینی است که زندگی اجتماعی را با معنویت پیوند می‌دهد. با این حال، اعتکاف فرصتی ارزشمند برای بازگشت به خویشتن و ارتباط عمیق‌تر با خداوند متعال است تا انسان‌هایی که از هیاهوی زندگی مادی خسته شده‌اند، چند روزی با خدای خود خلوت کنند.

وی افزود: سنت حسنه اعتکاف از برکات جمهوری اسلامی ایران است و خدا را شاکریم که به برکت انقلاب اسلامی و خون شهدا، این سنت پیامبر اکرم (ص) که تا حدی به فراموشی سپرده شده بود، پس از انقلاب احیا شد و امروز حتی تا روستاها نیز گسترش یافته و به یک فرهنگ تبدیل شده است.

مدیر تعلیم و تربیت سپاه ناحیه بابل تصریح کرد: مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) از اعتکاف به عنوان یکی از رویش‌های انقلاب» یاد می‌کنند.

وی با تأکید بر اهمیت کمی و کیفی برگزاری مراسم اعتکاف در مساجد، گفت: اعتکاف به‌واسطه اثرگذاری عمیق معنوی، اخلاقی و تربیتی، به‌ویژه برای نسل جوان و نوجوان، از اهمیت بالایی برخوردار است و استقبال پرشور جوانان از این مراسم، پاسخ محکمی به تبلیغات دشمن در زمینه دین‌گریزی نسل جوان به شمار می‌رود.

حجت‌الاسلام فاضلی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره مفهوم اعتکاف بیان کرد: اعتکاف یعنی جدا شدن موقت از تعلقات دنیوی. این عبادت در صورت نذر واجب می‌شود و در غیر این صورت، نزد شیعیان عمدتاً در ایام‌البیض ماه رجب برگزار می‌شود و پس از آن در ماه‌های شعبان و رمضان نیز توصیه شده است. اهل سنت نیز اعتکاف در ماه رمضان را افضل می‌دانند.

وی ادامه داد: بهترین مکان‌ها برای اعتکاف، مسجدالحرام، مسجدالنبی، مساجد جامع و اماکن مقدس از جمله حرم‌های اهل بیت (ع) است و پس از آن، مساجد محلی و مصلاها نیز مکان‌های مناسبی برای این عبادت معنوی به شمار می‌روند.

مسئول تعلیم و تربیت سپاه ناحیه بابل یکی از مهم‌ترین آثار تربیتی اعتکاف را «توبه» دانست و گفت: توبه، بازگشت انسان به فطرت پاک الهی و پشیمانی از لغزش‌هاست که در بستر دعا، نیایش و خلوت با خداوند برای معتکف حاصل می‌شود.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های سازمان تبلیغات اسلامی و ناحیه مقاومت بسیج در برگزاری این مراسم معنوی خاطرنشان کرد: دل‌های پاک جوانان و نوجوانان ظرفیت بزرگی برای پذیرش معنویت دارد و اعتکاف می‌تواند زمینه‌ساز رشد معنوی، تعمیق نگاه دینی و تقویت ایمان آنان باشد.