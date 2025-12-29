به گزارش خبرگزاری مهر، یداله رحمانی در نشست شورای برنامهریزی و توسعه کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۱۶ پروژه استان در پیوست قانون بودجه سال آینده قرار گرفت که تاکنون بیسابقه بوده است.
وی تصریح کرد: با همدلی مدیران، همراهی مسئولین، مجمع نمایندگان و برگزاری جلسات مشترک و دیدار با وزرا و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، این تعداد پروژه جدید در ردیف طرحهای ملی قرار گرفت که شش مورد آن در بخش آب است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه پروژههایی که نیازمند اخذ ماده ۲۳ هستند هر چه سریعتر مجوز لازم را اخذ کنند، افزود: بحث پدافند غیرعامل، محیط زیست و آمایش سرزمین این پروژهها باید با جدیت و سرعت پیگیری شوند که اقدامات لازم در این زمینهها باید هرچه سریعتر انجام و به نتیجه برسد.
وی با بیان اینکه دستگاهها برای اخذ مجوز ماده ۲۳ مهلت زیادی ندارند، تاکید کرد: پیگیری مستمر این موضوع در دستور کار قرار گیرد.
رحمانی با اشاره به شتاب بیسابقه در اجرای پروژهها، ادامه داد: در پروژهای مانند سد تنگ سرخ، حدود یکسوم مجموع اعتباراتی که ۱۰ سال گذشته از شروع پروژه هزینه شده بود، فقط در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۳ محقق شد که نشاندهنده جهتگیری جدی استان برای حل مشکلات کلیدی است.
وی یکی از مهمترین مطالبه مردم استان را اتصال به شبکه آزادراهی کشور عنوان کرد و ادامه داد: برای تحقق این هدف، نزدیکترین مسیر، یاسوج به سمت اقلید است که در شرایط کنونی ۷۱ کیلومتر است که میتوانیم به ۵۷ کیلومتر کاهش دهیم که در این رابطه عملیات اجرایی قطعه اول آن به طول ۱۰ کیلومتر در آیندهای نزدیک با اعتبار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آغاز میشود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه اعتبار مصوب حوزه راههای اصلی و بزرگراهها در سال ۱۴۰۲، ۵۵۵ میلیارد تومان بود، تاکید کرد: امسال عملکرد ما به هزار و ۴۷۴ میلیارد تومان رسید که رشد ۱۶۵ درصدی دارد.
وی اعتبار حوزه راه برای سال جاری را هزار و ۶۹۸ میلیارد تومان عنوان کرد که با پیگیریهای ماده ۵۶ این رقم افزایش خواهد یافت.
نظر شما