به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه ۱۰۷ طرح اقتصادی و عمرانی شهرستان دنا با اعتبار ۳۸۱ میلیارد تومان در سومین روز از هفته دولت با حضور مسئولان استانی و شهرستانی کلنگزنی و افتتاح شد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در حاشیه افتتاح این طرحها با اشاره به افتتاح و کلنگزنی ۱۰۷ پروژه عمرانی و اقتصادی در این شهرستان با اعتبار ۳۸۱ میلیارد تومان، گفت: از این تعداد ۱۰۳ پروژه با اعتبار ۳۱۵ میلیارد تومان در حوزه عمرانی و چهار پروژه با اعتبار ۶۶ میلیارد تومان در حوزه اقتصادی است.
یدالله رحمانی با اشاره به کلنگزنی جاده سلامت شهر سی سخت، اظهار کرد: این طرح در حوزه عمران شهری است که با توجه به قابلیتهای بینظیر گردشگری شهر سیسخت و کل شهرستان دنا، میتواند در حوزه گردشگری نقش آفرین باشد.
وی طول این مسیر را ۴.۶ کیلومتر با اعتبار ۱۲ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: امیدواریم این طرح در برنامه فشرده به بهرهبرداری برسد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین با اشاره به پروژه پل کلو شهر سیسخت، بیان کرد: در حال پیگیری این موضوع در مرکز کشور هستیم و به زودی بر اساس قرارداد منعقده، فاز اول این پروژه کلید خواهد خورد.
وی ابراز کرد: خوشبختانه اعتبار بسیار خوبی به میزان حداقل ۱۶۰ میلیارد تومان برای این پروژه در سال جاری پیشبینی شده است.
رحمانی به دیگر پروژههای مهم ارتباطی در منطقه دنا پرداخت و تصریح کرد: پروژه حیاتی جاده سیسخت نیز کماکان با جدیت در دستور کار دولت چهاردهم قرار دارد.
وی ابراز داشت: مطالعات احداث تونل پیگیری شده است، موضوع اصلاح و بهسازی جاده گردنه مورد توجه قرار دارد و باید بر اساس منابع و اعتبارات موجود، این پروژهها را به صورت مرحلهای پیش ببریم.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد به موضوع فرهنگی شاهنامهخوانی در این منطقه اشاره و تصریح کرد: بحث ترویج شاهنامهخوانی در این شهرستان در شورای تأمین استان مطرح و پیگیری خواهد شد.
وی نیروی انسانی متعهد را بزرگترین پتانسیل توسعه هر استانی دانست و گفت: حقیقتاً مردم استان در کنار دولت هستند و با انسجام ملی و حضور همه جناحها این استان وارد مرحلهای تازه از توسعه شده است.
رحمانی اضافه کرد: امیدواریم با همراهی مردم، نمایندگان مردم در مجلس و تمامی نهادها، بتوانیم برنامههای توسعه همه شهرستانها را در یک بازه زمانی مشخص به سرانجام برسانیم و شاهد پیشرفت و آبادانی استان باشیم.
نظر شما