به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدباقر محمدی لائینی بعدازظهر دوشنبه در دیدار با مدیر توانمندسازی بنیاد تعاون سازمان بسیج مستضعفین، ضمن تبریک ماه رجب و ولادت امام رضا علیهالسلام، بر ضرورت بازگشت روستاها به جایگاه تولیدی خود و کاهش مصرفگرایی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه روستاهای امروز به جای تولیدکننده، مصرفکننده شدهاند، گفت: ایجاد گلخانهها، دامداریها، صنایع کوچک و طرحهای مسجد محور میتواند روستاها را به موتور محرک اقتصاد ملی تبدیل کند.
آیتالله محمدی لائینی تأکید کرد که برای حفظ جمعیت روستایی، زیرساختهایی مانند مدرسه، خانه بهداشت و درمانگاه باید در مناطق روستایی فراهم شود تا خانوادهها بتوانند با امید و ثبات در روستاها زندگی کنند و مهاجرت بیرویه به شهرها کاهش یابد.
نماینده ولی فقیه مازندران درباره مشکلات اقتصادی افزود: فعالان اقتصادی بیشترین گلایه را از نظام بانکی، گمرکی و ساختارهای داخلی دارند و نه تنها از تحریمها. وی همچنین به افزایش قیمت کالاهای اساسی، سقوط ارزش پول ملی و گرانی دارو اشاره و خواستار اصلاح فوری سیاستهای اقتصادی و نظارت جدی بر بازار شد.
وی در ادامه به مسائل جمعیتی و اجتماعی پرداخت و گفت: کاهش ازدواج و فرزندآوری، نبود مشوقهای کافی و آسیبهای اجتماعی از دغدغههای اصلی کشور است. بسیاری از جوانان مذهبی به دلیل مشکلات اقتصادی و اجتماعی، ازدواج و فرزندآوری را به تأخیر انداختهاند که آینده جمعیتی کشور را تهدید میکند.
آیتالله محمدی لائینی همچنین درباره بحران آلودگی هوا هشدار داد و بیان کرد: میلیونها موتورسیکلت آلاینده و عملکرد ضعیف خودروسازان داخلی باعث مصرف بالای سوخت و آلودگی شده است. وی تأکید کرد که انحصار خودروسازان داخلی و محدودیت واردات خودروهای ارزان و باکیفیت نارضایتی عمومی را افزایش داده است.
وی در پایان تصریح کرد: توسعه پایدار و متوازن کشور تنها با بازگشت به تولید، تقویت اقتصاد خرد و همراهی همه نهادها ممکن است و توجه جدی به روستاها، اصلاح ساختارهای اقتصادی و حمایت واقعی از خانوادهها و جوانان ضروری است.
نظر شما