لائینی: راه توسعه پایدار کشور از روستا می‌گذرد؛ تقویت اقتصاد خرد

ساری- نماینده ولی فقیه در مازندران با تأکید بر نقش حیاتی روستاها در اقتصاد ملی، بر بازگشت به تولید، تقویت اقتصاد خرد و همراهی همه نهادها برای تحقق توسعه پایدار کشور تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی بعدازظهر دوشنبه در دیدار با مدیر توانمندسازی بنیاد تعاون سازمان بسیج مستضعفین، ضمن تبریک ماه رجب و ولادت امام رضا علیه‌السلام، بر ضرورت بازگشت روستاها به جایگاه تولیدی خود و کاهش مصرف‌گرایی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه روستاهای امروز به جای تولیدکننده، مصرف‌کننده شده‌اند، گفت: ایجاد گلخانه‌ها، دامداری‌ها، صنایع کوچک و طرح‌های مسجد محور می‌تواند روستاها را به موتور محرک اقتصاد ملی تبدیل کند.

آیت‌الله محمدی لائینی تأکید کرد که برای حفظ جمعیت روستایی، زیرساخت‌هایی مانند مدرسه، خانه بهداشت و درمانگاه باید در مناطق روستایی فراهم شود تا خانواده‌ها بتوانند با امید و ثبات در روستاها زندگی کنند و مهاجرت بی‌رویه به شهرها کاهش یابد.

نماینده ولی فقیه مازندران درباره مشکلات اقتصادی افزود: فعالان اقتصادی بیشترین گلایه را از نظام بانکی، گمرکی و ساختارهای داخلی دارند و نه تنها از تحریم‌ها. وی همچنین به افزایش قیمت کالاهای اساسی، سقوط ارزش پول ملی و گرانی دارو اشاره و خواستار اصلاح فوری سیاست‌های اقتصادی و نظارت جدی بر بازار شد.

وی در ادامه به مسائل جمعیتی و اجتماعی پرداخت و گفت: کاهش ازدواج و فرزندآوری، نبود مشوق‌های کافی و آسیب‌های اجتماعی از دغدغه‌های اصلی کشور است. بسیاری از جوانان مذهبی به دلیل مشکلات اقتصادی و اجتماعی، ازدواج و فرزندآوری را به تأخیر انداخته‌اند که آینده جمعیتی کشور را تهدید می‌کند.

آیت‌الله محمدی لائینی همچنین درباره بحران آلودگی هوا هشدار داد و بیان کرد: میلیون‌ها موتورسیکلت آلاینده و عملکرد ضعیف خودروسازان داخلی باعث مصرف بالای سوخت و آلودگی شده است. وی تأکید کرد که انحصار خودروسازان داخلی و محدودیت واردات خودروهای ارزان و باکیفیت نارضایتی عمومی را افزایش داده است.

وی در پایان تصریح کرد: توسعه پایدار و متوازن کشور تنها با بازگشت به تولید، تقویت اقتصاد خرد و همراهی همه نهادها ممکن است و توجه جدی به روستاها، اصلاح ساختارهای اقتصادی و حمایت واقعی از خانواده‌ها و جوانان ضروری است.

