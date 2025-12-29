  1. استانها
۸ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۲۳

کمپ اسکان اضطراری در بندرعباس برپا شد

بندرعباس- در پی بارندگی‌های اخیر و وارد آمدن خسارت به برخی منازل مسکونی، کمپ اسکان اضطراری در مسجد قدس بندرعباس برپا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به‌دنبال آسیب دیدن برخی خانه‌ها بر اثر شدت بارندگی‌ها در بندرعباس، مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان به‌همراه معاون امداد و نجات، معاون آموزش جمعیت هلال‌احمر استان و رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان بندرعباس با حضور در محله آیت‌الله غفاری، از مناطق آسیب‌دیده بازدید کردند.

در این بازدید میدانی، وضعیت منازل خسارت‌دیده، میزان آسیب‌ها و روند خدمات‌رسانی به خانوارهای متأثر مورد بررسی قرار گرفت و بر تسریع در امدادرسانی و تأمین نیازهای اولیه ساکنان تأکید شد.

همچنین به‌منظور اسکان موقت خانوارهایی که منازل آنان دچار آسیب شده است، کمپ اسکان اضطراری در مسجد قدس برپا شده و خدمات امدادی و حمایتی از سوی جمعیت هلال‌احمر در حال ارائه است.

