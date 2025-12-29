کمپ اسکان اضطراری در بندرعباس برپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهدنبال آسیب دیدن برخی خانهها بر اثر شدت بارندگیها در بندرعباس، مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان بههمراه معاون امداد و نجات، معاون آموزش جمعیت هلالاحمر استان و رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان بندرعباس با حضور در محله آیتالله غفاری، از مناطق آسیبدیده بازدید کردند.
در این بازدید میدانی، وضعیت منازل خسارتدیده، میزان آسیبها و روند خدماترسانی به خانوارهای متأثر مورد بررسی قرار گرفت و بر تسریع در امدادرسانی و تأمین نیازهای اولیه ساکنان تأکید شد.
همچنین بهمنظور اسکان موقت خانوارهایی که منازل آنان دچار آسیب شده است، کمپ اسکان اضطراری در مسجد قدس برپا شده و خدمات امدادی و حمایتی از سوی جمعیت هلالاحمر در حال ارائه است.
