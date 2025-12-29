https://mehrnews.com/x3b27c ۸ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۳۳ کد خبر 6706247 استانها هرمزگان استانها هرمزگان ۸ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۳۳ طغیان رودخانه کوهستانی روستای دهندر در بالا دست هشتبندی هشتبندی- در پی بارندگی های اخیر، رودخانه کوهستانی روستای دهندر در بالا دست هشتبندی طغیان کرد. دریافت 10 MB کد خبر 6706247 کپی شد مطالب مرتبط طغیان رودخانه فصلی در روستای هشت بندی دو 30 پروژه عمرانی در بخش هشتبندی به بهره برداری رسید تدابیر ستاد بحران با مدیریت بارش ها در توکهور و هشتبندی قابل تحسین است برچسبها هرمزگان طغیان رودخانه هشتبندی
