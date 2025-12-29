  1. استانها
۸ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۳۳

طغیان رودخانه کوهستانی روستای دهندر در بالا دست هشتبندی

هشتبندی- در پی بارندگی های اخیر، رودخانه کوهستانی روستای دهندر در بالا دست هشتبندی طغیان کرد.

