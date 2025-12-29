  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۸ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۲۱

پنجره مهر؛

شن پاشی و برف روبی محور خوی- مرند

ارومیه- در این ویدئو تصاویری از شن پاشی و برف روبی محور خوی - مرند توسط راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوی را می بینید.

