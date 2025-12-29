https://mehrnews.com/x3b2gg ۸ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۲۱ کد خبر 6706593 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۸ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۲۱ پنجره مهر؛ شن پاشی و برف روبی محور خوی- مرند ارومیه- در این ویدئو تصاویری از شن پاشی و برف روبی محور خوی - مرند توسط راهداری و حمل و نقل جادهای خوی را می بینید. دریافت 31 MB کد خبر 6706593 کپی شد مطالب مرتبط رحمانی: ماشینآلات شهرداری ارومیه برای برفروبی معابر آماده باش شدند برف روبی در محورهای برفگیر شهرستان گیلانغرب برف روبی محورهای روستایی و شهری در شهرستان پاوه نبرد اورژانس ۱۱۵ با برف برای نجات جان بیماران در کردستان تجهیز ناوگان شهرداری آستارا با الحاق برف روب جدید انجام پروازها از فرودگاه ارومیه همزمان با بارش برف برچسبها اداره کل راهداری آذربایجان غربی شهرستان خوی برفروبی
نظر شما