  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۸ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۱۲

پنجره مهر؛

برف روبی شبانه در محورهای ارتباطی ارومیه

ارومیه- عملیات برف روبی و شن پاشی محور بند راژان توسط راهداران شهرستان ارومیه در حال انجام است.

