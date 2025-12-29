مدافع ۱۰۰ هزار دلاری پاختاکور برای پرسپولیس میلیون دلاری شد!

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر علاقه بازیکنان ازبکستانی به حضور در لیگ برتر ایران به شکل محسوسی افزایش یافته است. موضوعی که به‌دلیل مبالغ بالای قراردادها در فوتبال ایران، مورد توجه رسانه‌های منطقه نیز قرار گرفته است.

رسانه معتبر ازبکستانی «چمپیونات» دقایقی پیش در گزارشی مدعی شد باشگاه پرسپولیس نسبت به جذب حاجی‌اکبر علیجانوف، مدافع راست تیم پاختاکور، ابراز علاقه کرده است.

بر اساس ادعای این رسانه، پرسپولیس قصد دارد پیشنهادی در بازه ۸۰۰ هزار تا یک میلیون دلار برای انتقال این بازیکن ارائه دهد؛ رقمی که اختلاف چشمگیری با قرارداد فعلی علیجانوف در پاختاکور دارد. این مدافع ۲۸ ساله که محصول آکادمی پاختاکور است، طی سال‌های اخیر به مهره‌ای ثابت در ترکیب این تیم تبدیل شده و در ۲۲۹ بازی رسمی، آمار ۱۰ گل و ۴۸ پاس گل را به ثبت رسانده است؛ آماری که نشان‌دهنده نقش مؤثر او در فاز هجومی نیز هست.

با این حال، پیگیری خبرنگار مهر، نشان می‌دهد رقم‌های مطرح‌شده در رسانه‌های ازبکستانی با واقعیت‌های نقل و انتقالاتی پرسپولیس فاصله دارد. علیجانوف در حال حاضر قراردادی کمتر از ۱۰۰ هزار دلار با پاختاکور دارد و باشگاه پرسپولیس هیچ برنامه‌ای برای جذب این مدافع با ارقام نزدیک به یک میلیون دلار ندارد. در واقع، مطرح شدن چنین مبالغی بیش از آنکه به سیاست‌های پرسپولیس مربوط باشد، نشانه تلاش ازبک ها برای بهره‌برداری حداکثری از بازار نقل و انتقالات فوتبال ایران است.

این موضوع در شرایطی مطرح می‌شود که احتمال جدایی سرژ اوریه، مدافع راست فعلی پرسپولیس، همچنان وجود دارد. با این حال، علیجانوف گزینه سوم سرخپوشان در زمستان محسوب می‌شود و اولویت باشگاه، مذاکره با دو گزینه از آمریکای لاتین است. تنها در صورتی که این مذاکرات به نتیجه نرسد، پرسپولیس ممکن است با رقمی در حدود ۲۷۰ تا ۳۰۰ هزار دلار برای نیم فصل دوم جذب مدافع ازبک وارد مذاکره شود.

روند اخیر نشان می‌دهد برخی باشگاه‌ها و رسانه‌های ازبکستانی تلاش دارند با برجسته‌سازی توانایی بازیکنان خود و نسبت دادن پیشنهادهای سنگین به تیم‌های ایرانی، نهایت استفاده را از فضای مالی نقل و انتقالات لیگ برتر ایران ببرند؛ بازاری که همچنان برای بازیکنان خارجی، به‌ویژه از آسیای میانه، جذاب و وسوسه‌انگیز به نظر می‌رسد.