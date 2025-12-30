شهریه مدارس غیردولتی سال آینده چگونه خواهد بود؟

احمد محمودزاده رئیس مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرایط اقتصادی و افزایش هزینه‌ها، اظهار کرد: طبیعی است که با تورم، شهریه مدارس غیردولتی نیز متناسب با هزینه‌ها تعدیل شود، اما رویکرد اصلی ما کنترل شهریه‌های بالا و افزایش حداقلی شهریه‌های پایین با هدف ایجاد توازن است.

وی افزود: سیاست‌گذاری شهریه‌ها بر اساس مواد ۱۵ و ۱۶ قانون تأسیس مدارس غیردولتی انجام می‌شود و تلاش ما این است که افزایش‌ها به‌گونه‌ای نباشد که دانش‌آموزی صرفاً به‌دلیل مسائل مالی امکان ادامه تحصیل در مدرسه غیردولتی را از دست بدهد.

رئیس مدارس غیردولتی با اشاره به تنوع مدارس در کشور گفت: در حال حاضر نزدیک به ۲۱ هزار مدرسه غیردولتی در سراسر کشور فعال هستند و مقایسه کل این مجموعه با چند مدرسه خاص در تهران منصفانه نیست. تنها حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ مدرسه شهریه‌هایی دارند که پرداخت آن برای همه خانواده‌ها ممکن نیست که این مدارس نیز خدمات و برنامه‌های ویژه‌ای ارائه می‌دهند.

محمودزاده ادامه داد: برخی مدارس غیردولتی برنامه‌هایی فراتر از برنامه درسی رسمی دارند؛ از آموزش چند رشته ورزشی تخصصی گرفته تا آموزش هم‌زمان چند زبان خارجی یا فعالیت‌های آموزشگاهی ویژه که طبیعتاً هزینه‌های جداگانه‌ای دارند و شهریه آن‌ها نیز بر اساس همان خدمات تعریف می‌شود.

وی تأکید کرد: اگر مدرسه‌ای آموزش زبان یا رشته‌های تخصصی مانند ورزش را خارج از برنامه درسی رسمی ارائه دهد، شهریه این خدمات به‌صورت مجزا و شفاف دریافت می‌شود و این موضوع به‌معنای افزایش بی‌ضابطه شهریه مدرسه نیست.

رئیس مدارس و مراکز غیردولتی در پایان خاطرنشان کرد: شهریه سال تحصیلی جاری نهایی شده و فرآیند اعلام الگوی شهریه سال تحصیلی آینده در حال آغاز است. در حال حاضر افزایش جدیدی اعمال نشده و تلاش می‌کنیم شهریه‌های سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ نیز با رویکرد حمایتی و متناسب با توان خانواده‌ها تعیین شود.