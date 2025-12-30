حجت الاسلام عباس خرمیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جزئیات برگزاری مراسم ۹ دی امسال در جای جای استان سمنان بیان کرد: به مناسبت سالروز حماسه ۹ دی در سمنان همزمان با نهم دیماه اجتماع بزرگ ملت ولایی ساعت ۹:۳۰ صبح در میدان سعدی و در معراج الشهدای سمنان برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه در شاهرود دو مراسم برگزار خواهد شد، افزود: مراسم اول همزمان با روز ۹ دی ماه همزمان با نماز مغرب و عشا مسجد غربا و مراسم دوم همان روز ساعت ۱۸:۳۰ مسجد جوادیه برگزار می‌شود همچنین در دامغان نیز شاهد برگزاری دو مراسم خواهیم بود که یکی ۹ دی ساعت ۱۰ صبح در حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) و دیگری ۱۴ دی همزمان با نماز مغرب و عشا در مسجد زینبیه برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه در مهدیشهر مراسمی همزمان با روز ۱۰ دی همراه با نماز مغرب و عشا در مسجد امام علی (ع) برگزار می‌شود، ابراز کرد: مراسمی با حضور مردم ولایی گرمسار همزمان با روز نهم دیماه مقارن با نماز مغرب و عشا در مسجد جامع برگزار خواهد شد.

خرمیان بیان کرد: در سرخه مراسم گرامی داشت حماسه ۹ دی در همان روز همزمان با نماز مغرب و عشا در هیئت رزمندگان اسلام، در آرادان ساعت هشت صبح ۹ دی در مسجد صاحب الزمان (عج) و در میامی ۹ دی ساعت ۱۰ صبح در مسجد جامع برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه در دیباج مراسمی همزمان با ۹ دی ساعت ۱۰:۳۰ صبح در مصلای نماز جمعه برگزار می‌شود، ابراز کرد: در شهمیرزاد روز ۱۱ دیماه مراسمی همراه با نماز مغرب و عشا در مجتمع فرهنگی کلاهدوز و در درجزین ۱۸ دیماه همراه با نماز مغرب و عشا مراسمی در مسجد قائم آل محمد (عج) برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه مردم والایی رویان دیروز هشتم دیماه ساعت ۱۸ در مسجد جامع مراسمی با شکوه را برگزار کردند، گفت: در بسطام همزمان با روز ۹ دی مراسمی مقارن با نماز مغرب و عشا در امامزاده محمد (ع) برگزار می‌شود همچنین در کلاته خیج هم مراسمی همزمان با روز ۹ دی ساعت ۹ صبح در دبستان حضرت معصومه (س) برگزار می‌شود.

خرمیان با بیان اینکه مردم بیارجمند مراسم با شکوهی را روز هشتم دیماه همزمان با نماز مغرب و عشا در مسجد جامع برگزار کردند، گفت: در مجن روی ۹ دی همزمان با نماز مغرب و عشا در امامزاده ابراهیم (ع) مراسمی برگزار می‌شود در ایوانکی و رضوان شهر و همچنین امیریه به صورت مشابه نیز همزمان با ۹ دی مقارن با نماز مغرب و عشا در مسجد جامع برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه در امیریه دامغان دو مراسم برگزار می‌شود که یکی ۹ دی بعد از نماز ظهر به صورت راهپیمایی از مسجد جامع به سمت میدان امام و دیگری همان روز همزمان با نماز مغرب و عشا در مسجد جامع خواهد بود، گفت: در کلاته رودبار هم همزمان با نماز مغرب و عشای روز ۹ دی مراسمی در مسجد جامعه برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان گفت: در بکران مراسم ۹ دی در همان روز همراه با نماز مغرب و عشا در مسجد جامع، در فولاد محله روز ۹ دی همزمان با نماز مغرب و عشا در مسجد جامع و در لاسجرد هم ۹ دی همزمان با نماز مغرب و عشا در مسجد شهید بهشتی مراسمی برگزار می‌شود و در نهایت در کهن آباد آرادان هم ۹ دی همزمان با نماز مغرب و عشا مراسمی در مسجد الزهرا (س) برگزار می‌شود و از عموم مردم مسلمان و ولایی استان سمنان دعوت می‌شود که در این مراسم حضور پرشوری داشته باشند.