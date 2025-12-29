به گزارش خبرگزاری مهر، آیدین رحمانی رضائیه، در این زمینه با اشاره به پیشبینیهای هواشناسی اظهار کرد: بهمنظور حفظ ایمنی تردد شهروندان و جلوگیری از اختلال در عبور و مرور، تمامی ماشینآلات سبک و سنگین برفروبی، نمکپاشی و تجهیزات لجستیکی شهرداری در حالت آمادهباش کامل قرار دارند.
وی افزود: نیروهای خدمات شهری در مناطق مختلف با برنامهریزی منسجم و حضور مستمر در سطح شهر، عملیات برفروبی، یخزدایی و پاکسازی معابر اصلی و فرعی را بهصورت مستمر انجام خواهند داد تا تردد شهروندان بدون مشکل ادامه یابد.
شهردار ارومیه با تأکید بر اولویت بازگشایی معابر اصلی، مسیرهای پرتردد و دسترسیهای امدادی خاطرنشان کرد: هماهنگی لازم میان مناطق پنجگانه شهرداری و سازمانهای تابعه انجام شده و مدیریت بحران شهری بهصورت لحظهای وضعیت معابر را رصد میکند.
رحمانی رضائیه ضمن قدردانی از تلاش شبانهروزی نیروهای خدمات شهری، از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی، شهرداری را در ارائه خدمات بهتر یاری کنند.
