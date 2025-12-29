به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن‌زاده با تشریح جزئیات آتش‌سوزی در هتل کوروش کیش اظهار کرد: خوشبختانه این حریق با تلاش نیروهای آتش‌نشانی و حضور به‌موقع مدیریت بحران به سرعت اطفا شد.

وی درباره علت آتش‌سوزی چنین پاسخ داد: این حریق جزئی ناشی از سهل‌انگاری افرادی بود که درصدد نصب ایزوگام در پشت‌بام هتل را داشتند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان متذکر شد: ایزوگام‌کاران برای نصب ایزوگام از کبریت استفاده کرده بودند که متأسفانه به‌دلیل سهل‌انگاری مرتکب آتش‌سوزی و حریق شدند که بلافاصله مسئولان هتل کوروش کیش با سازمان آتش‌نشانی تماس گرفتند.

حسن‌زاده ادامه داد: خوشبختانه تیم آتش‌نشانی جزیره کیش به‌موقع در محل حریق حاضر شدند و توانستند آتش‌سوزی را خاموش کنند و تنها آسیب جزئی به هتل وارد آمد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان تشریح کرد: در حال حاضر هتل کوروش به فعالیت عادی خود ادامه می‌دهد و مشکلی وجود ندارد.