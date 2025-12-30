هشدار نارنجی هواشناسی در گلستان؛ استان در آستانه باد شدید و سیلاب

امان‌محمد کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از صبح روز سه‌شنبه ۹ دی‌ماه تا بامداد روز چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه، استان گلستان تحت تأثیر سامانه ناپایدار جوی قرار می‌گیرد که پیامد آن وزش باد نسبتاً شدید تا شدید همراه با گرد و خاک، بارندگی (در برخی ساعات به‌صورت رگبار و رعدوبرق)، احتمال وقوع تگرگ و کاهش محسوس دما خواهد بود.

وی افزود: در نواحی کوهستانی و سردسیر استان، ریزش برف و مه غلیظ پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند موجب کاهش دید و لغزندگی جاده‌ها شود.

کمالی با اشاره به اثرات این سامانه جوی گفت: آب‌گرفتگی برخی معابر، احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها، اختلال در تردد جاده‌ای به‌ویژه در محورهای کوهستانی به‌دلیل یخ‌زدگی، کاهش دید افقی، خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی و همچنین افزایش مصرف حامل‌های انرژی از مهم‌ترین مخاطرات این وضعیت جوی است.

مدیرکل هواشناسی گلستان تأکید کرد: شهروندان از توقف و تردد در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند، در ترددهای جاده‌ای احتیاط لازم را به‌عمل آورند، مدیریت مصرف حامل‌های انرژی را جدی بگیرند و از انجام فعالیت‌های تفریحی پرخطر نظیر طبیعت‌گردی و کوهنوردی در این بازه زمانی پرهیز کنند.